‘Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’ açılacak

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MEB tarafından yapılan açıklamaya göre; belgenin amacı 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı’ anlayışını düstur edinerek sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak” olarak belirlendi. İçerik kapsamında “Mesleki ve Teknik Eğitimde Mevcut Durum, Mesleki ve Teknik Eğitimde Temel Sorun Alanları ile Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar” anlatıldı. Ayrıca, mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema altında 74 strateji yer aldı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ BAŞLATILACAK

Belgede öne çıkan stratejiler doğrultusunda öğrencilerin millî ve manevi değerlerini güçlendirmek ve mezunların iş hayatında aktif rol almalarını sağlamak amacıyla ülke genelinde ahilik kültürünü temel alan bir eğitim hareketi başlatılacak. Bu hareketle, geleneksel değerlerle modern eğitimi birleştirerek öğrencilerin karakter gelişimine katkıda bulunmak ve ülkenin geleceği için sağlam bir temel oluşturmak hedefleniyor.

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BÖLGE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Eğitim ortamları ve çevre şartları yetersiz olan okullardaki öğrencilerin, daha uygun koşullara sahip okullarda eğitim almalarını sağlamak için “Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” uygulaması geliştirilecek. Bu kapsamda okullar birbirleriyle ilişkilendirilecek. Bu uygulama ile eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak her öğrencinin potansiyeline erişmesi ve en iyi eğitimi alması amaçlanıyor.

Meslek alanlarına özgü bölgesel, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek. Bu sayede, öğrenciler hem yeteneklerini sergileme hem de mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla da ilgili okulların altyapıları güncellenecek.

SEKTÖRE ENTEGRE OKUL MODELLERİ

Bölge okulları ile sanayinin az geliştiği bölgelerdeki öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle parasız yatılılık imkânlarından yararlanarak sanayisi gelişmiş bölgelerde mesleki eğitim almaları hedefleniyor. Büyük işletmelerin üretim altyapısı ve sahip olduğu mesleki deneyim ile meslek ve teknik eğitim sürecinin buluşturulduğu sektöre entegre okullarda, öğrencilerin nitelikli bir mesleki eğitim süreci geçirmelerinin yanı sıra üretim süreçlerine dâhil olarak ülkemizin kalkınmasında söz sahibi olmaları amaçlanıyor.

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OSB’lerin kuruluş aşamasında pansiyonlu mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları OSB yönetimi tarafından yapılacak. Bu sayede iş gücü ve eğitim altyapısı entegre edilerek nitelikli bir eğitim-üretim ekosistemi kurulacak.

İSTİHDAMDA MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA ÖNCELİK

İstihdam, yatırım ve girişimcilik teşvikleri, meslek lisesi mezunları öncelikli olarak değerlendirilecek şekilde yapılandırılacak. Bu yaklaşım, meslek lisesi mezunlarının iş bulma ve iş kurma olanaklarını artırarak ekonomik kalkınmaya ve iş gücü piyasasının güçlenmesine katkı sağlayacak.

Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının kariyer yollarını izlemek ve işgücü piyasasına uygun eğitim programları oluşturmak için MEB, TÜİK, İŞKUR, SGK ve YÖK verilerini bir araya getirerek kapsamlı bir veri tabanı oluşturulacak. Bu veri tabanı, öğrencilerin ve mezunların istihdam yönelimlerini tayin etmeye yardımcı olurken , eğitim programlarının iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilmesini ve böylece nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sağlayacak.

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ULUSLARARASI ARENADA REKABET

Ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde öğretim programları, ders materyali, eğitim araçları, dijital içerikler sektörle iş birliği içinde dijital ve yeşil beceriler doğrultusunda güncellenecek. Böylece “İkiz Dönüşüm” hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım atarak hem ekonomik büyüme desteklenecek hem de çevresel sürdürülebilirlik güçlenecek. Mesleki ve teknik eğitimde, öğrencilerin güçlü iletişim becerilerini desteklemek amacıyla mesleğe özgü yabancı dil eğitimine ağırlık verilecek. Bu sayede, öğrencilerin uluslararası arenada rekabet edebilirlikleri artırılarak küresel iş dünyasında daha etkin rol almaları amaçlanıyor.

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“Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi”ne ulaşmak için tıklayınız.