Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar atasözü, bugün kazandığını, bugün harcayarak sonrasını hiç düşünmeyen bir insanın, kazancı olmadığında gülünç duruma düşeceği anlamına gelen bir atasözüdür.

Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Elde ettiği parayı hesap etmeden harcayan ve gelecek günler için bir birikim yapmayan kişi, işsiz veya kazançsız kaldığında üzücü hale düşer.

Bugün getirisi çok yüksek ve verimli bir işte çalışıyor olunabilir. İstenilen her şeyin alınabildiği bugün, paranın har vurup harman savrulmaması gerekir. Yarının neler getireceği, hangi sonuçları doğuracağı belli olmaz. İleriki günlerde kazancın ve varlığın yitirilmesi söz konusu olabilir. Tüm olumsuzlukları düşünerek, ileriki günler için bir şeyler arttırılması ve ekonomi yapılması gerekir.

Bol Bol Yiyen Bel Bel Bakar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Elif Ablam, bol bol yiyen bel bel bakar diyerek, harçlığımın bir kısmını sakladı.

- O kadar çok dışarıda yemek yiyor ki, bol bol yiyen bel bel bakar, sonuçta o da anlayacaktır.