Boğaziçi’ne 3 dekan atandı

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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Eğitim Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na Prof. Dr. İsmail Boz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanılığı’na ise Prof. Dr. Murat Önder atandı.

Üç fakültede dekanlık görevi 18 Ocak 2022 tarihinden bu yana vekaleten yürütülüyordu. Daha öncesinde ise Eğitim Fakültesi’nde Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen Edebiyat Fakültesi’nde Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde ise Prof. Dr. Rıza Metin Ercan dekan olarak görev yapıyordu.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada yeni dekanların kısa özgeçmişlerine de yer verildi:

Prof. Dr. İrfan Erdoğan

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana bilim Dalında 1985 yılında, yüksek lisans eğitimini Columbia Universitesi, Teachers College, Eğitim Ekonomisi bölümünde tamamladı. Erdoğan, Doktora eğitimini Columbia Üniversitesi Felsefe Bilimler Bölümü, Uluslararası Eğitim ve Kalkınma bölümünde 1992 yılında yaptı. Erdoğan, doçentliğini 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri bölümünde, profesörlüğünü ise 2006 yılında İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimi – Eğitim Yönetimi ve Denetimi bölümündeki çalışmalarıyla aldı.

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Prof. Dr. İsmail Boz

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Boz, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisi bölümünü 1987 yılında tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. 1993 yılında Imperial College London’da doktorasını yaptı. Boz, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümününden 1998 yılında doçentlik, 2004 yılında da profesörlük ünvanını aldı.

Prof. Dr. Murat Önder

İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Önder, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetiminde tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesi, doktora eğitimini Florida State University Askew School of Public Administration and Policy’de tamamlayan Prof. Önder, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde yaptığı çalışmalarla 2017 yılında profesör oldu.