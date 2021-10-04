Boğaziçi’nden yurt açıklaması

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Açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi’ne bu yıl yeni kayıt yaptıran öğrenciler dahil olmak üzere İstanbul dışından gelen veya İstanbul’un kampüslere uzak ilçelerinde yaşayan ve yurda başvuruda bulunan tüm öğrencilere yurt imkânı sağlandı. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında pandemi nedeniyle kapalı olan öğrenci yurtlarına ilk aşamada 2019 yılı ve öncesi girişli yurtta barınan öğrenciler yerleştirilirken, ikinci aşamada daha önce öğrenci yurtlarında kalmamış 2020 ve 2021 girişli öğrenciler yerleştirildi. Buna göre İstanbul dışından ve İstanbul’un uzak ilçelerinden gelerek Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim görmeye hak kazanmış toplam 3 bin 817 öğrenci Üniversitenin yurtlarında barınabilecek. İstanbul dışından gelen öğrenci sayısının geçen yıllara göre artış göstermesi nedeniyle yerleşimlerde üçüncü aşamayı bekleyen öğrencilerin de yerleşimi ile 2021 girişli 762 öğrenci kampüslerde konaklayabilecek. 2021-2022 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne yerleşip hazırlık okuyacak öğrenciler ise Düzey Belirleme Sınavı (DBS) sonuçları dikkate alınarak kurlara göre sınıflandırıldı” denildi. Diğer yandan İstanbul’un yakın semtlerinde ikamet eden öğrenciler için de üniversitenin yurtlarına yerleştirme çalışmalar yapılıyor.

104 KİŞİLİK KARANTİNA YURTLARI

Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında barınan öğrencilerin hafta sonu hariç ayda beş gün mazeretsiz yurda gelmemesi halinde yurttan çıkarılması kuralı, 2021-22 eğitim-öğretim döneminde pandeminin oluşturduğu olağanüstü koşullarda eğitimin hibrit yapılması nedeniyle esnek şekilde uygulanacak.

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Pandemi önlemleri çerçevesinde öğrenci yurtlarında 104 kişilik kapasitenin karantina için ayrılması ile olası COVID-19 vakalarında öğrencilerin sıkıntı yaşamadan karantinada kalması sağlanacak. Bu durumdaki öğrencilerin yemek servisleri paketli olarak yurtlardaki karantina odalarına ulaştırılacak.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci yurtlarında barınma için aşıların tamamlanması şartı bulunmakta ve yurtlarda ortak alanlarda maske takılması zorunlu.