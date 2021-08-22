Boğaziçi’nde yeni rektör

Karar 21 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Prof. Dr. Bulu göreve gelince rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Naci İnci, Bulu görevden alınınca rektör vekili olmuştu.

Sekiz ay süren rektörlüğü boyunca öğrenci ve akademisyenlerin protestolarının hedefi olan Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde görevli akademisyenler destekledikleri rektör adaylarını oylamayla belirlemişti. Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci’ye yüzde 95, Melih Bulu’nun diğer yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu’na ise yüzde 93 karşı oy çıkmıştı. Akademisyenlerin yüzde 82’sinin katıldığı oylamada 17 rektör adayına destek verilmişti.

‘KARŞI OY’ TEPKİSİ

Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler İnci’nin göreve atanmasına tepkili. Adaylığını ilk açıklayan isim olan, ardından “Üniversitenin göstereceği adaylara tam destek vereceğim” diyerek adaylıktan çekilen MEF Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut sosyal medya hesabında “Adınız ileride hatırlanmayacak” diye tepki gösterdi. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tuna Tuğcu ise “Boğaziçi Üniversitesi’nde hoca olmak gurur verici. Ama aday olup, %95 güvensizlik oyu alıp yine de görevlendirmeyi kabul ediyor olmak üzücü” dedi.

NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesi’nden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994’te Boğaziçi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996’da ise doçent oldu. Boğaziçi Fizik Bölümü’nde 2005’te profesör oldu, 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı.