Boğaziçi’nde sosyal mesafeli mezuniyet

Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet töreninee sadece mezunlar ve öğretim üyeleri katıldı, aileler ise alınmadı. Veliler töreni Güney Kampusu’nda kurulan dev ekranda izleyebildi. Törene gelenlerin kapıda ateşleri ölçüldü, sandalyeler sosyal mesafe kuralına göre ayarlandı. Maske takmanın zorunlu olduğu tören alanında, mezunların oturacakları yerler önceden onlara dağıtılan daveti ile belirlendi. Temassız elektronik kod okuma yöntemiyle kendilerine ayrılan kapılardan ve belirtilen zaman arasında tören alanına girdiler. Törene katılamayacağını söyleyen mezunların diplomaları, kargoya verilerek adreslerine gönderildi. Ödülleri geçmişte olduğu gibi hocalar tarafından verilmedi, öğrenciler ödüllerini temasın önlenmesi için sahneye kurulan stanttan kendileri aldı. Fotoğraf çekimleri de sosyal mesafe kuralına göre yapıldı. Öğrencilerin tören sonu yürüyüşü de sosyal mesafe gözetilerek yapıldı. Törene yaklaşık 3 bin mezun katıldı. Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın konuşması sırasında bazı öğrencilerin protesto yaptığı görüldü.

‘MEZUNİYET TÖRENLERİ HAYATIMIZDAKİ ÖNEMLİ ANILAR ARASINDA’

Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan, tören öncesinde öğrenciler için yaptığı açıklamada, mezuniyetlerin hayattaki önemli anılar arasında olduğunu belirterek şunları söyledi:

“COVID 19 ile gelişen durumla birlikte uzaktan eğitime geçiş zor bir karar oldu. Kampus nüfusumuzun dönem ortasında dağılmasını izlemenin hüznü tarif edilemez olsa da, biz hala Boğaziçi Üniversitesiyiz. Bizi bir topluluk olarak tanımlayan ve birleştiren kalıcı değerlere sahibiz ve bu muhteşem kurumla bağlantı içinde kalmaya devam etmemiz hepimiz için çok önemli. Tüm bu olağanüstü şartlar Boğaziçili olmanın, Boğaziçi camiasının önemini bir kez daha gösterdi. Bu zor dönemde dayanıklılığını daha da güçlendiren bir topluluk olduğumuzu görmek geleceğe olan güvenimizi tazeledi. Boğaziçi’nin bizi şekillendiren güçlü gelenekleri ve köklü değerleri gibi acil durumlarda hızlı ve doğru çözüm üreten yönlerimizi de sınamış, yeni yetenekler kazanmış olduk. Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlık koşullarını elimizden gelenin en iyisiyle karşıladıktan sonra bir diğer öncelikli konumuz eğitimin aksamadan devamını sağlamaktır. Üniversitemizin eğitim öğretiminin önemli unsurları arasında geleneksel birliktelikler, özellikle de mezuniyet törenleri hayatımızda bir kez yaşadığımız önemli anılarımız arasında. Salgın nedeniyle eğitim hayatınızı kampus yaşamının tüm güzelliklerinden uzakta tamamlamak zorunda kaldınız. Bu hasreti bir nebze de olsa gidermek, çok büyük çabalarla bugün mezun olduğunuz bu değerli kurumdan değerli bir mezuniyet anısıyla ayrılmanızı sağlamak ve size öğrenci olarak veda etmek fakat mezun olarak hoş geldiniz diyebilmek için COVID 19 şartlarında dahi size mezuniyet töreni deneyimini sunabilmenin çabası içindeyiz.”