Boğaziçi’nde Melih Bulu dönemi sona erdi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla görevden alındı. Atandığı günden bu yana akademisyen ve öğrencilerin tepkisini çeken Bulu’nun yerine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Hürriyet’e şöyle konuştu:

“Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Biz baştan beri üniversitemize sahip çıkmıştık. Bundan sonra da sahip çıkacağız. Üniversitemiz için her türlü fedakarlığı yapmıştık, bundan sonra da yapacağız. Üniversitenin hep içindeydik. İşlerin aksamaması için elimizden geleni yaptık. Boğaziçi hepimizin evi sonuçta. Üniversitemizin öğretim üyeleri ve öğrencilerle beraber daha iyi olacağını düşünüyorum. Olan oldu, geçen geçti. Artık önümüze bakmamız gerekir. Öğrencilerimizi seviyoruz. Boğaziçi hepimizin. Şu andan itibaren yeni bir sayfa açıldı. Bu üniversite ülkemizin göz bebeği. Bu üniversiteye öğretim üyeleri olsun, öğrencilerimiz olsun hepimiz aşığız. Ben öğrencilerimizin de sağ duyuyla hareket edeceğini biliyorum.” İnci ayrıca, “Öğretim üyeleri başvurusuyla rutin süreç başlar” dedi.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Karar Rektörlük binası önünde sevinçle karşılandı. 135 gündür rektörlük binası önünde devam eden nöbet eylemi dün de yapıldı. Alkışlarla bir araya gelen öğrenci ve akademisyenler, müzik eşliğinde dans etti.

KENDİSİ BİLE İNANMADI

Prof. Dr. Melih Bulu, görevden alınmasına dair kararnamenin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla sosyal medyada birinci sıraya oturdu. Melih Bulu kişisel Instagram hesabından, “Hakkımda şu an Twitter gündeminde olan konuya cevabım yine eskiden çıkan asılsız haberle aynıdır. Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim. Oyuna gelmeyin çocuklar uyuyun” diye yazdı. Ancak kısa süre sonra bu paylaşımını sildi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını ekledi. Melih Bulu daha sonra Instagram hesabını kapattı.

‘6 AY DAYANAMAZLAR’

Melih Bulu, Boğaziçi’ne atandığı zaman öğrenci ve akademisyenlerin kendisine karşı başlattığı eylem için “6 ay dayanamazlar” demişti.

YÖK ACİL REKTÖR ARIYOR

Yükseköğretim Kurulu, rektör ataması yapılacağına dair başvuru ilanına çıkıldığını duyurdu. İlanda “YÖK olarak çok hızlı hareket edilerek, üniversite içerisinden bir öğretim üyesinin vekaleten rektörlüğe atandıktan hemen sonra rektörlük adaylığı başvuru ilanına çıkıldı” denildi.