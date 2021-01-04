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Haber Giriş: 04.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçi’nde ilk mesaj

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Boğaziçi’nde ilk mesaj
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, eleştirilere “Hepimiz aynı gemideyiz” diye yanıt verdi. Boğaziçili öğretim üyeleri de “Rektör seçimle belirlensin” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Melih Bulu, atanmasına yönelik eleştirilerin ardından dün yazılı bir açıklama yaptı. Kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı’na teşekkür eden Bulu, “Merhaba Boğaziçi” başlığıyla sosyal medyada paylaştığı mesajda, “Hayatımın en güzel 8 yılını geçirdiğim Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmam vesilesiyle hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Boğaziçi’nin taraf olmadığı problemlere malzeme yapılması en çok Boğaziçi’ne zarar verir. Unutmayalım ki hepimiz aynı gemideyiz” dedi. Mesajında “Üniversite olarak bizi asıl işimiz olan bilimsel üretimden uzaklaştıracak her türlü girişime birlikte karşı gelmemiz gerekir” diyen Bulu, sorunların şeffaf şekilde konuşarak çözüleceğine inanan bir yönetim tarzı olduğunu belirtti.

Üzerinde çalışmayı hedeflediği başlıkları 4 maddede sıralayan Melih Bulu, açıklamasında, “Yuvaya dönüşümün heyecanı içerisindeyim, çay alıp manzarada yudumlamayı, kucağıma zıplayıp yediğim her şeye ortak olan kedileri çok özlediğimi söylemek isterim” sözlerine de yer verdi.

ÖĞRETİM ÜYELERİ: SEÇİM OLSUN

Bir yazılı açıklama da üniversitenin öğretim üyelerinden geldi. Atamayı kabul etmediklerini belirten öğretim üyeleri açıklamalarında, rektör, dekan ve diğer akademik yöneticilerin atamayla değil seçimle belirlenmesi gerektiğini belirttiler.

Boğaziçi’nde ilk mesaj

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Bulu, özel sektörde TUSAŞ’da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. Birçok şirkette yönetim görevlerinde bulundu. 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü yaptı. 2015 yılında AK Parti milletvekili aday adayı olmuştu.

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