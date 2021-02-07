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Eğitim
Abdullah ŞANLI / EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçi Üniversitesi’ne 2 yeni fakülte

Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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Rektör atamasıyla ilgili tartışmaların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’ne, Cumhurbaşkanı kararıyla iki yeni fakülte kuruldu.

Üniversite bünyesinde bulunan Eğitim, Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerine, Hukuk ve İletişim Fakültesi de eklendi. Yeni kurulan fakültelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı başında öğrenci alması için akademik kadrosunu mart ayı sonuna kadar tamamlaması gerekiyor. Peki kurulacak fakültelerin önümüzdeki öğretim sezonuna yetişmesi için nasıl bir süreç işleyecek? Kadrolaşma nasıl ve ne zaman tamamlanacak? Yeni fakülteler yönetmeliğe göre 3 yıl içinde öğrenci almak zorunda. Boğaziçi Üniversitesi, yeni kurulan Hukuk ve İletişim Fakülteleri’ni güz dönemine yetiştirmek istiyorsa mart ayı sonuna kadar akademik kadrolarını tamamlaması gerekiyor. Göreve başlayacak öğretim üyeleri kadroya alınıp YÖK’e bildirilecek. Hukuk Fakültesi’nde tüm anabilim dalları için, İletişim Fakültesi’nde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Radyo, Sinema, Televizyon bölümleri için akademik kadronun oluşturulması gerekiyor.

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Abdullah ŞANLI
Abdullah ŞANLI
asanli@hurriyet.com.tr
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