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Eğitim
AA
Haber Giriş: 20.02.2021 - 09:58 | Son Güncelleme:

Boğaziçi'nde yangın

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Boğaziçi'nde yangın
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Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsünde bulunan kafeteryada yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki kafeteryada saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kafeteryanın çatısının ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.     

Haber verilmesi üzerine üniversiteye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kafeterya olarak kullanılan yapıda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin bulunmasına yönelik çalışma sürüyor.   

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