BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesiâ€™nde Hukuk ve Ä°letiÅŸim FakÃ¼ltesi kuruldu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼ ve Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi, Aksaray Ãœniversitesinde DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi, BandÄ±rma Onyedi EylÃ¼l Ãœniversitesinde Ä°slami Ä°limler Ãœniversitesi, Ä°stanbul Atlas Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, Ä°stanbul SaÄŸlÄ±k ve Teknoloji Ãœniversitesinde MÃ¼hendislik ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesi ve YabancÄ± Diller YÃ¼ksekokulu, Ä°skenderun Teknik Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, SelÃ§uk Ãœniversitesinde SelÃ§uklu AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼, Yalova Ãœniversitesinde TÄ±p FakÃ¼ltesi ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, Yozgat Bozok Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, Ankara Bilim Ãœniversitesinde Hukuk FakÃ¼ltesi ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesinde BÃ¶lge Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼, Avrasya Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesinde Ä°letiÅŸim ve Hukuk FakÃ¼lteleri, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesinde LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, IÄŸdÄ±r Ãœniversitesinde DiÅŸ HekimliÄŸi FakÃ¼ltesi, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi ve Kastamonu Ãœniversitesinde Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi, Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesinde SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitim EnstitÃ¼sÃ¼, Samsun Ãœniversitesinde Ä°slami Ä°limler FakÃ¼ltesi ve Trabzon Ãœniversitesinde YabancÄ± Diller YÃ¼ksekokulu kuruldu.Â Â Â Â Â

35 FAKÃœLTE, ENSTÄ°TÃœ VE YÃœKSEKOKUL KAPATILDIÂ Â Â Â Â

AynÄ± kararla AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri, Ankara Sosyal Bilimler Ãœniversitesi BatÄ± DÃ¼nyasÄ± AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼, DoÄŸu ve Afrika AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼, Avrasya Ãœniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri, Hasan Kalyoncu Ãœniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri, KahramanmaraÅŸ SÃ¼tÃ§Ã¼ Ä°mam Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulu, Kastamonu Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulu, Recep Tayyip ErdoÄŸan Ãœniversitesi SaÄŸlÄ±k YÃ¼ksek Okulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri, Ä°stanbul Atlas Ãœniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri, Ä°skenderun Teknik Ãœniversitesi BiliÅŸim EnstitÃ¼sÃ¼, Ã‡evre ve Deniz Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼, Demir-Ã‡elik EnstitÃ¼sÃ¼, Enerji EnstitÃ¼sÃ¼, MÃ¼hendislik ve Fen Bilimleri EnstitÃ¼sÃ¼, Sosyal Bilimler EnstitÃ¼sÃ¼, Kadir Has Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitÃ¼leri ile Yozgat Bozok Ãœniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve SaÄŸlÄ±k Bilimleri enstitÃ¼leri kapatÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

9 FAKÃœLTE VE YÃœKSEKOKULUN ADI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LDÄ°Â Â Â Â Â

Dokuz EylÃ¼l Ãœniversitesindeki Reha Midilli FoÃ§a Turizm FakÃ¼ltesinin adÄ± Turizm FakÃ¼ltesi, Spor Bilimleri FakÃ¼ltesinin ismi Necat Hepkon Spor Bilimleri FakÃ¼ltesi, Seferihisar Fevziye Hepkon UygulamalÄ± Bilimler YÃ¼ksekokulunun adÄ± UygulamalÄ± YÃ¼ksekokulu, Kocaeli Ãœniversitesi Ziraat ve DoÄŸa Bilimleri FakÃ¼ltesinin ismi Ziraat FakÃ¼ltesi, Malatya Turgut Ã–zal Ãœniversitesi Ä°ÅŸletme ve YÃ¶netim Bilimleri FakÃ¼ltesinin adÄ± Sosyal ve BeÅŸeri Bilimler FakÃ¼ltesi, AdÄ±yaman Ãœniversitesi TarÄ±m Bilimleri ve Teknolojileri FakÃ¼ltesinin ismi Ziraat FakÃ¼ltesi, Necmettin Erbakan Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesinin adÄ± GÃ¼zel Sanatlar ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesi, MÃ¼hendislik ve MimarlÄ±k FakÃ¼ltesinin ismi MÃ¼hendislik FakÃ¼ltesi ve Trabzon Ãœniversitesi GÃ¼zel Sanatlar FakÃ¼ltesinin adÄ± GÃ¼zel Sanatlar ve TasarÄ±m FakÃ¼ltesi olarak deÄŸiÅŸtirildi.Â Â Â Â Â

SURÄ°YEâ€™YE TIP FAKÃœLTESÄ°

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara gÃ¶re, SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak Suriye'nin kuzeyinde Ã‡obanbey TÄ±p FakÃ¼ltesi ile Ã‡obanbey SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Meslek YÃ¼ksekokulu aÃ§Ä±lacak. SÃ¶z konusu karar, 2547 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim Kanunu'nun ek 39'uncu ile 2809 sayÄ±lÄ± YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± TeÅŸkilatÄ± Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddeleri gereÄŸince verildi.Â Â Â Â

11 ÃœNÄ°VERSÄ°TEYE REKTÃ–R ATANDIÂ Â Â Â Â Â

AÄŸrÄ± Ä°brahim Ã‡eÃ§en Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Ã‡oruh Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mustafa SÄ±tkÄ± Bilgin, Batman Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ä°dris Demir, Bitlis Eren Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Necmettin ElmastaÅŸ, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Halil Ä°brahim Zeybek, Hakkari Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Ã–mer PakiÅŸ, KaramanoÄŸlu Mehmetbey Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. NamÄ±k Ak, KÄ±rklareli Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. BÃ¼lent ÅžengÃ¶rÃ¼r, Kilis 7 AralÄ±k Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Mustafa DoÄŸan KaracoÅŸkun ve Osmaniye Korkut Ata Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne Prof. Dr. Turgay Uzun atandÄ±.Â Â Â Â Â