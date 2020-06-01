Boğaziçi Üniversitesi kampüsünü kısmen açıyor

Kampüsün haftanın her günü 10.00 ile 16.00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açık olacağının belirtildiği duyuruda şu uyarılar yer aldı:

- Kısmi açılış kuralları gereği belirtilen saatlerde öğrenciler kampüslerde kendi temin ettikleri maskeleri takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak bulunabilecekler.

- Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş ölçümü yapılacak.

- Laboratuvar çalışmaları ve araştırma projelerinde görev alan öğrenciler kampüs ve bina giriş-çıkışları daha önceden olduğu gibi sorumlu öğretim üyesinin bilgisi ve bölüm başkanının izni ile aynı kurallar çerçevesinde devam edecek.

- 15 Haziran 2020 tarihi itibariyle akademik takvimde yapılması öngörülen uygulama derslerinde yüz yüze uygulama yapması gereken çalışmalar 10:00-16:00 saatleri arasında maske takılması ve fiziki mesafe kuralı uygulanması şartıyla yürütülecek.

- Kampüslerde yer alan lojmanlara gelenler dışında misafir ve mezun girişleri mümkün olmayacak. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi ise 15 Haziran 2020 tarihinden saat 10:00-16:00 arasında kullanıma açık olacak. Kütüphanede bulunacak kullanıcı sayısı sınırlanacak, maske takmak zorunlu olacak.

- Öğrenci yurtları ise hâlihazırda mücbir sebeplerle ikamet eden sınırlı sayıdaki öğrenci dışında kullanıma kapalı olmaya devam edecek.

- Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar spor sahasının sadece açık bölümü 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 09:00-17:00 arasında kullanıma açılırken diğer spor alanları ve havuzlar bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek.

- Yemekhanelere ise sınırlı sayıda öğrenci ve personel alınacak, maske ve fiziki mesafe kuralları uygulanacak.

- Üniversite kampüslerinde bulunan ibadethaneler de 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren saat 10:00-16:00 arasında ibadete açılacak; ibadethanelere maske takılarak ve fiziki mesafe kuralı uygulanarak girilebilecek ve bireysel ibadet amaçlı kullanım esas olacak.