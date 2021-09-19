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Boğaziçi Üniversitesi COVID-19 önlemleri açıklandı

#Boğaziçi Üniversitesi#COVID-19#Önlem
Boğaziçi Üniversitesi COVID-19 önlemleri açıklandı

Boğaziçi Üniversitesi yeni döneme dair COVID-19 önlemlerini belirledi. Buna göre kampüslere sadece aşı sürecini tamamlayanlar ve 72 saat içinde alınmış PCR testi negatif olanlar kampüse girebilecek. Maske ise kapalı alanlarda zorunlu olacak.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci yaptığı açıklamada,
“Üniversitemiz 2021-22 eğitim-öğretim yılını kampüslerinde öğrencileri ile birlikte karşılamaya hazırlanıyor. Öğrenci yurtlarımız başta olmak üzere, dersliklerimiz, kütüphanemiz, çalışma salonlarımız, kulüp odalarımız, etkinlik mekanlarımız ve yemekhanelerimiz yıl boyunca ilgili kurumların belirlediği önlemler çerçevesinde açık olacak. Amacımız geçtiğimiz eğitim-öğretim yılını üniversiteden uzakta, evlerinde geçiren, pandeminin olumsuz sosyo-ekonomik ve psikolojik etkilerine maruz kalan öğrencilerimizi kampüslerine kavuşturmak ve böylece eğitim-öğretimin öğrencilerimizin özlemini duydukları sosyal ortamda gerçekleşmesini sağlamak” dedi.

BİLGİLER KARTA YÜKLENECEK
Kampüslerde yüz yüze dersler esnasında alınacak önlemler belirleyen COVID-19 komisyonu kılavuzunda yer alacak başlıca önlemler şöyle:
1. Sadece e-Nabız koşullarına göre aşı süreçlerini tamamlayanlar ve son 72 saat içinde alınmış PCR testi negatif olanlar kampüslere girebilecek. Bunun denetimi kampüs girişlerinde BUCard’ın okutulmasıyla gerçekleştirilecek. Bu amaçla aşı ve PCR testi bilgileri öğrencinin onayıyla BUcard’a yüklenecek.
2. Kampüslerde kapalı mekânlarda maske takmak zorunlu tutulacak.
3. Mevcut dersliklerde kapasitesi ve havalandırma imkânları tespit edildi:
a. Her bir derslikte en az 1 metre sosyal mesafe ile yerleşime izin verecek sayıda kullanım için kapasite belirlendi.
b. Penceresi veya havalandırması bulunmayan derslikler kullanım dışı bırakılacak.
c. Hisar Kampüs amfileri gibi pencere sayısı yetersiz olan dersliklere pencere açılacak.
d. Pencereleri sadece yandan açılan dersliklerin pencereleri çift açılımlı hale getirildi.
e. Havalandırma sistemi bulunan salonlar için Hepa filtrelemesi için ihaleye çıkıldı.
4. Her bir bina için COVID-19 izlem ekipleri kurulacak, bu ekipler bina dezenfekte ekiplerinin takibinden ve olası pozitif vakaların izlenmesinden sorumlu olacak.
5. Yerleşkelerde Zoom’a bağlanarak çevrim içi derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimin sorun yaşamaması için internet alt yapısı güçlendiriliyor. Bant genişliği 2 GBit/s’den 4 Gbit/s’e çıkarıldı. Kablosuz erişim noktalarının sayısını artırılıyor.

AŞI ZORUNLU
6. Öğrenci yurtlarında
a. Yerleşim esnasında aşı zorunluluğu isteniyor.
b. Her bir öğrenci yurdunda karantina odaları belirlendı, pozitif vakaların bu odalara alınacak.
c. Ortak alanlarda maske takılması zorunlu olacak.

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#Boğaziçi Üniversitesi#COVID-19#Önlem