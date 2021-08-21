Boğaziçi Rektörlüğü'ne Prof. İnci atandı

Resmi Gazete’de dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Boğaziçi ve Marmara Üniversitelerine rektör ataması yapıldı. 2 Ocak’ta Prof. Dr. Melih Bulu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi’ne rektör olarak atanmasının ardından üniversitede protesto gösterileri düzenlenmişti. Protestoların devam etmesi üzerine Bulu, göreve getirildikten 6 ay sonra Resmi Gazete’de yayımlanan kararla rektörlükten alınmıştı. Yerine vekaleten rektörlük görevini sürdüren Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, dünkü kararla üniversiteye rektör olarak atandı. Kararla ayrıca Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mustafa Kurt getirildi.



Mustafa Kurt

FİZİK PROFESÖRÜ

Prof. Dr. Naci İnci, 1987’de Marmara Üniversitesi’nden fizik dalında lisans, 1992’de İngiltere’deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1994’te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde yardımcı doçent, 1996’da ise doçent oldu. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapan İnci, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 yılında profesör oldu. 2014--2018 döneminde bölüm başkanlığı yaptı.