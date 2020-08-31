Boğaziçi karma eğitim yapacak

Final sınavlarının da yüz yüze yapılması hedefleniyor. Kütüphane ve çalışma salonlarının kullanımıyla ilgili kararlar ise daha sonra açıklanacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde ders ve laboratuvar çalışmalarına katılacak öğrenciler ‘COVID 19 Beyan Formu’nu günlük olarak dolduracak. Maske ve fiziksel mesafe kurallarına uymak zorunlu olacak. COVID 19 şüphesi olan öğrenciler test merkezlerine yönlendirilecek. Testleri pozitif çıkan ve ayakta tedavi olabilecek öğrenciler kampustaki karantina yurdunda kalabilecek. Özkan, alınan kararların sadece güz dönemini kapsadığını, bahar dönemi için salgının gidişatına göre değerlendirme yapılacağını belirtti.