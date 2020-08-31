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Haber Giriş: 31.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Boğaziçi karma eğitim yapacak

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Boğaziçi karma eğitim yapacak
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, güz dönemi derslerinin ağırlıklı olarak online yapılacağını, bazı derslerin ise yüz yüze yapılabileceğini açıkladı.

Final sınavlarının da yüz yüze yapılması hedefleniyor. Kütüphane ve çalışma salonlarının kullanımıyla ilgili kararlar ise daha sonra açıklanacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde ders ve laboratuvar çalışmalarına katılacak öğrenciler ‘COVID 19 Beyan Formu’nu günlük olarak dolduracak. Maske ve fiziksel mesafe kurallarına uymak zorunlu olacak. COVID 19 şüphesi olan öğrenciler test merkezlerine yönlendirilecek. Testleri pozitif çıkan ve ayakta tedavi olabilecek öğrenciler kampustaki karantina yurdunda kalabilecek. Özkan, alınan kararların sadece güz dönemini kapsadığını, bahar dönemi için salgının gidişatına göre değerlendirme yapılacağını belirtti.

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