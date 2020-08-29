Boğaziçi, 'karma eğitim' dedi

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından yapılan açıklamada, kampüslerde alınacak önlemlere de yer verildi. Derslikte veya laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrenciler ‘COVID 19 Beyan Formunu’ günlük olarak dolduracak. Maske kullanmak ve fiziksel mesafe kurallarına uymak zorunlu olacak. COVID 19 şüphesi olan öğrenciler test merkezlerine yönlendirilecek. Rektör Prof. Dr. Özkan’ın açıklamaları özetle şöyle:

“Üniversitemizde 2020-21 güz dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuçlandı, uygulamalar şekillendi. Daha önce duyurulduğu gibi derslerimizin 22 Ekim başlaması kararlaştırıldı. Yaz boyunca yapılan çok sayıda hazırlık çalışması ve Senato toplantıları sonucunda, bölümlerimizden gelen bilgiler doğrultusunda 2020-21 Güz döneminin ağırlıklı olarak uzaktan (çevrimiçi) yapılacağı ancak yüz yüze (sınıfta) derslerimizin de olacağı görülüyor. Hangi derslerin uzaktan (çevrimiçi), hangi derslerin yüz yüze (sınıfta) yapılacağı belirlenmiş olup, bu derslerle ilgili bilgiler kayıt sisteminde yer alacağı gibi, derslerin listesi 31 Ağustos haftası içinde ayrıca duyurulacak. Bazı derslerimiz çevrimiçi olmasına rağmen final sınavları yüz yüze (derslikte) olabilecek. Yine bu derslerle ilgili bilgi kayıt sisteminde ve duyuru listesinde yer alacak.

COVID 19 BEYAN FORMU DOLDURULACAK

Derslikte veya laboratuvarda yapılacak çalışmalara katılacak öğrencilerimizin kampüslere gelecekleri günler için, Eylül ayı içinde deneme kullanımına açılacak olan COVID 19 Beyan Formunu günlük olarak doldurmaları gerekiyor. Kampüslerimize erişim ancak bu formun doldurulması ile mümkün olacak. COVID 19 şüphesi tespit edilen öğrencilerimiz test merkezlerine yönlendirilecek veya üniversitemiz bünyesinde bulunan test altyapısını kullanabilecekler. Bu kişilerin durumu netleşene kadar kampüslere erişimi mümkün olmayacak, bu durumda bulunan ve yurtlarımızda ikamet eden öğrencilerimiz test sonuçları çıkana kadar yurtlarda sağlanacak izolasyon odalarında misafir edilecek. Test sonuçları pozitif çıkanlar tedavi amacıyla sağlık merkezlerine yönlendirilecek, ayakta tedavi gerektiren durumlarda bu öğrencilerimiz kampüsteki karantina yurdunda kalabilecek veya yurttan ayrılmak istemeleri durumunda kontrollü olarak ayrılabilecek. Testi pozitif çıkan öğrencilerimizin karantinaya alınması ile birlikte, filyasyon yöntemi uygulanarak bu kişilerle temas etmiş olanlar da teste tabi tutulacak veya test merkezlerine yönlendirilecek.

MASKE VE FİZİKSEL MESAFE ZORUNLU

Kampüslerimizde maske kullanmak ve fiziksel mesafe kurallarına uymak zorunlu. Yemekhane ve kantinler İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın genelgeleri doğrultusunda servis vermeye devam edecek. Kültürel ve sportif faaliyetler ile kulüp faaliyetleri önceden başvurularak gerekli sağlık önlemlerinin alınması ile planlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Sizlerle paylaştığımız kampüs önlemleri ve buna dair kurallar salgının yayılım sürecine ve ilgili mercilerin ülke çapında alacağı kararlar doğrultusunda gözden geçirilerek, yenilenebilir. Üniversite kütüphanemiz ile çalışma salonlarının kullanımına dair değişiklikler daha sonra açıklanacak. Bu önlemler 2020-21 Güz dönemi için geçerli olacak, 2020-21 Bahar dönemi için salgının gidişatı izlenerek değerlendirmeler yapılacak ve planlamalar sonuçlandıkça sizlere duyurulacak. Bu zor dönemi, kurallara uyarak sizlerin desteği ile geçirebilmemiz kampüs çalışanları, öğretim üyelerimiz ve sizlerin sağlığı açısından son derece önemli. Şartların en kısa zamanda normale dönmesi ile sağlıklı günlerde birlikte olabilmeyi dilerim.” / Eğitim Servisi