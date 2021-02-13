Boğaziçi Hukuk Dekanlığı’na Prof.Dr. Selami Kuran atandı
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla kurulan Boğaziçi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran’ın atandı.
Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na Prof.Dr. Selam Kuran atandı. Zürih’te lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlayan ve daha sonra Marmara Üniversitesi’nde milletlerarası hukuk alanında çalışmalarda bulunan Prof.Dr. Kuran’ın uluslararası deniz hukuku alanında da birçok çalışması bulunuyor. 1992’den beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapan Prof.Dr. Kuran’ın dün Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı için ataması yapıldı, pazartesi günü göreve başlıyor.
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