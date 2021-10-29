Boğaziçi fizikte ilk 100’e girdi

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ABD merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu ve haber dergisi US News & World Report’un ‘Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022’ sıralamasında bu yıl 90’ı aşkın ülkeden 1.750 yükseköğretim kurumu, global-bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, kitap, konferans sayısı, toplam atıf, uluslararası iş birlikleri, yayımlanan kitap gibi 13 kritere göre değerlendirildi. Boğaziçi Üniversitesi, bu kriterler arasında farklı oranlarda yapılan analize göre 100 üzerinden 60 puan alarak dünyada 287’nci oldu.

FİZİKTE İLK 100

US News, sıralaması kapsamında 43 önde gelen alanda da listeler paylaştı. Boğaziçi Üniversitesi alanlara göre hazırlanan sıralamalarda en iyi dereceyi 100 üzerinden 71.7 puanla yerleştiği 97’ncilikle fizikte yakalarken, mühendislikte 332, bilgisayar bilimlerinde 368, kimyada ise 402’nci sırada yer aldı.

Bu seneki listede, önceki yıllarda olduğu gibi ABD üniversiteleri öne çıktı. Harvard Üniversitesi ilk sıradaki konumunu korurken, onu Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Avrupa’da ilk sırada İsviçre’den ETH Zürih, Asya’da ise Çin’den Tsinghua Üniversitesi yer aldı.

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13 KRİTERDE ANALİZ

US News’un yükseköğretim kurumlarının öncelikli olarak araştırma performanslarına göre değerlendirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlendirme ölçütü ve ağırlıkları şöyle:

Global araştırma saygınlığı yüzde 12,5, bölgesel araştırma saygınlığı yüzde 12,5, yayınlar yüzde 10, kitaplar yüzde 2,5, konferans bildirileri yüzde 2,5, normalize edilmiş atıf etkisi yüzde 10, toplam atıflar yüzde 7,5, en çok atıf alanlar arasında yüzde 10’a giren yayın sayısı yüzde 12,5, en çok atıf alanlar arasında yüzde 10’a giren yayın oranı yüzde 10, uluslararası işbirlikleri yüzde 5, uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar yüzde 5, en çok atıf alanlar arasında yüzde 1’e giren yayın sayısı yüzde 5 ve en çok atıf alanlar arasında yüzde 1’a giren yayın oranı yüzde 5.