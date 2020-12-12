Boğaziçi AB’ye giriyor

Aralarında Oxford’un da bulunduğu yeni Avrupa Üniversitesi 16 Aralık 2020’de çalışmaya başlıyor. Bu yeni oluşumla birlikte, Avrupa’daki farklı okulların bir araya gelerek oluşturduğu “Avrupa Üniversiteleri” aralarında Türkiye’den Boğaziçi’nin de bulunduğu ortaklıkların sayısını 41’e çıkardı.

BEYİN GÖÇÜNÜ DURDURACAK

NeurotechEU konsorsiyumunda Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin yanı sıra İngiltere’den Oxford, Hollanda’dan Radboud, Almanya’dan Bonn, İsveç’ten Karolinska, Romanya’dan Cluj, İspanya’dan Miguel Hernandez ve Macaristan’dan Debrecen üniversitesi yer alıyor. Girişimin liderliğini Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü üstlendi. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Can Yücesoy, yeni oluşumu şöyle anlattı: “Avrupa Üniversitesi aslında 8 üniversiteden oluşan bir iş birliği platformu. Bu üç yıllık bir destek. AB üç yıl boyunca belli bir para veriyor. Bittikçe yeniden başvurabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz 2040’a kadar bunun devam etmesi. 7 milyon euro ilk başta verilen ödenek. Toplamda 287 milyon euro bütçe ayrıldı Avrupa Üniversitesi için. Bulunduğun yerde bir Avrupa eğitimi almak mümkün olacak. Bu da beyin göçü olmadan o eğitimi alabilmenin önünü açacak.”