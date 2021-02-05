Boğaz Dokuz Boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle bir insana verilecek en önemli öğütler içerisinde boğaz dokuz boğumdur atasözü gelir. Bu atasözünün anlamını mutlaka birçok kişi öğrenmeli ve aklına yazmalıdır.

Boğaz Dokuz Boğumdur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir sözü dikkatli bir şekilde düşünüp, ölçüp biçerek buna göre söylemek gerekir. Bu anlamı üzerinden boğaz dokuz boğumdur atasözünü farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz. Herhangi bir hata yapmamak için, söylenecek cümleyi dikkatli bir şekilde düşünüp ona göre ağızdan çıkarmak gerektiğini anlatır.

Boğaz Dokuz Boğumdur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Başlı başına veya farklı cümleler üzerinden doğal dokuz boğumdur atasözünü kullanabilirsiniz.

‘’Sana boğaz dokuz boğumdur diye söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin ve düşünmeden konuştun.’’

Bu şekilde amaca bağlı olarak farklı yerlerde boğaz dokuz boğumdur atasözünü kullanmanız mümkün.