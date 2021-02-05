MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Atasözleri ve Anlamları Haberleri Boğaz Dokuz Boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriAtasözleri ve Anlamları Boğaz Dokuz Boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:26 | Son Güncelleme:

Boğaz Dokuz Boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Boğaz Dokuz Boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Abone Olgoogle-news

Pek bilinmeyen ve nadir atasözleri arasında boğaz dokuz boğumdur cümlesi gelir. Ancak özellikle ifade edilen karşılık açısından bakıldığı zaman, önemli bir atasözü olarak öne çıkıyor. İşte boğaz dokuz boğumdur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) hakkında bilgiler.

Özellikle bir insana verilecek en önemli öğütler içerisinde boğaz dokuz boğumdur atasözü gelir. Bu atasözünün anlamını mutlaka birçok kişi öğrenmeli ve aklına yazmalıdır.

 Boğaz Dokuz Boğumdur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Herhangi bir sözü dikkatli bir şekilde düşünüp, ölçüp biçerek buna göre söylemek gerekir. Bu anlamı üzerinden boğaz dokuz boğumdur atasözünü farklı yerlerde amaca uygun kullanabilirsiniz. Herhangi bir hata yapmamak için, söylenecek cümleyi dikkatli bir şekilde düşünüp ona göre ağızdan çıkarmak gerektiğini anlatır.

 Boğaz Dokuz Boğumdur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Başlı başına veya farklı cümleler üzerinden doğal dokuz boğumdur atasözünü kullanabilirsiniz.

 ‘’Sana boğaz dokuz boğumdur diye söylemiştim. Ama sen beni dinlemedin ve düşünmeden konuştun.’’

 Bu şekilde amaca bağlı olarak farklı yerlerde boğaz dokuz boğumdur atasözünü kullanmanız mümkün.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle