Boer Savaşları Tarihi Ve Önemi - 1. Ve 2. Boer Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Her şey, 1877'de İngiliz kraliyetinde kıdemli bir yetkili olan Sir Theophilus Shepstone'un verdiği bir kararla başladı. Amaç altın ve toprak kazanmaktı.

Boer Savaşları Tarihi Nedir?

1899 ile 1902 arasında, Güney Afrika'da Boers olarak bilinen beyaz öncüleri Britanya İmparatorluğu askerlerine karşı silahlı bir çatışma çıktı. Bu ölümcül savaş İngilizler için felaketle başladıysa, ek birlikler göndererek yeniden devraldılar.

12 Nisan'da, sık sık adıyla anılan Afrika Talleyrand, Birleşik Krallık'ın Transvaal üzerindeki otoritesini ilan etti. Güney Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan, altın ve elmas bakımından zengin olan bölge, Almanlar tarafından da çok beğeniliyor. Boers, onlarca yıldır oraya yerleşmiş ve onu iki eyaletten biri haline getirmiştir. Bu yarı ilhaktan üç yıl sonra, gelecekteki Afrikalılar protesto etmeye ve isyan etmeye başlar. Aralık 1880'de, çalı savaşında Zulular ve Xhosa'lara karşı savaşmaya alışkın olan ve yetenekli atlı oldukları söylenen İngilizleri dışarı çıkardılar.

Boer Savaşlarının Önemi Nedir?

Boer Savaşı ifadesi, biri 1880'den 1881'e, ikincisi 11 Ekim 1899'dan 31 Mayıs 1902'ye kadar, hem İngilizler hem de Hollanda kökenli kolonistler arasında (daha sonra Boers ve daha sonra Afrikanerler olarak adlandırılır) iki çatışmaya atıfta bulunur.

İngiliz ve Hollandalı yerleşimciler arasındaki çatışmanın kökleri 19. yüzyılın başlarına dayanıyor. O zamanlar Boers, onlardan birkaç on yıl sonra gelen İngilizlerin kontrolünü artık desteklemiyordu. Cape Town'daki Hollanda kolonisi 1795'ten itibaren İngilizler tarafından işgal edildi ve sonunda 1814'te Britanya İmparatorluğu'na devredildi. 1836'da Boers'ın çoğu, İngilizceyi resmi dil yapan ve köleliği mali olmaksızın ortadan kaldıran İngiliz kraliyetinin idaresinden memnun değildi. tazminat, Cape Colony'den ayrıldı ve iç bölgeye gitti.

1. ve 2. Boer Savaşlarının Tarafları Kimlerdir?

Savaşlar Güney Afrika Cumhuriyeti ve Birleşik krallık arasında gerçekleşti. İlk tartışma, Anglo-Zulu Savaşı'ndan sonra 1877'de İngilizler adına Transvaal'ı (Güney Afrika Cumhuriyeti) ilhak eden Sir Theophilus Shepstone tarafından hızlandırıldı. Boers protesto etti ve 1880'de isyan etti. Boers toprak rengi haki giysiler giymişti, İngiliz üniformaları parlak kırmızı renkteydi, bu Boers'ın İmparatorluk birliklerine kolayca ve uzaktan ateş etmesine izin verdi.

1. ve 2. Boer Savaşlarının Nedenleri Nelerdir?

İkinci Boer Savaşı olarak da adlandırılan 20. yüzyılın dönüşü çatışması, İngiliz kökenli yerleşimciler ile Boers veya Afrikaners arasındaki on yıllarca süren düşmanlıklardan sonra ortaya çıkıyor. Esasen bu, beyazlar arasında bir savaş, ancak çoğunluk olan ülkenin siyah nüfusu arasında birçok kurban alıyor.

1. yüzyılın başından beri Güney Afrika'da genişleyen İngilizler, Afrika kıtasındaki varlıklarını Cape Town'dan Kahire'ye kadar genişletmeye çalıştı. Transvaal bölgesinden gelen altın da kıskançlıklarını uyandırıyor.

George Pomeroy-Collery tarafından Şubat 1881'de Majuba Tepesi Savaşı'nda komuta edilen bir İngiliz seferinin yenilgisinden sonra, Gladstone'daki İngiliz hükümeti Boers'a teorik İngiliz vesayeti altında özerklik verdi.

1. ve 2. Boer Savaşlarının Sonuçları Hakkında Kısa Bilgi

1887'de araştırmacılar, Pretoria'nın 100 kilometre doğusundan 50 kilometre güneyine uzanan dağlık bir sırt olan Witwatersrand'da (Beyaz Su Bariyeri) bulunan dünyanın en büyük altın yatağını keşfettiler.

Boer hükümetinin devrilmesini sağlamak amacıyla İngiliz yetkililere baskı yaptı. 1895'te Cecil Rhodes askeri harekatla darbe girişimini destekledi.

Bu girişimin İngiliz vatandaşlarına hak kazanma girişiminin başarısızlığı, özellikle Cecil Rhodes tarafından Cape Town ile Kahire arasında öngörülen demiryolunun mutlaka Boers bölgesini geçmek zorunda kalacağı için, Cape Town'dan büyük bir askeri operasyonu haklı çıkarmak için kullanıldı.