Bodun Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Bodun Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Bodun kelimesiyle eş anlamlı 4 kelime vardır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe diğer ikisi ise Arapça kökenlidir. 1- Soy 2- Kabile 3- Oymak 4- Hanedan

Bodun Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Uygur Türklerinden bu yana kullanılmakta olan bodun sözcüğü, ataları, dilleri, dinleri ve tarihleri ortak olan ve aynı kara parçası üzerinde yaşan topluluk anlamına gelir. Eski Türkçede bod kelimesi, boy, soy sop ve ulus manasında kullanılmıştır. Günümüzde bu kelimenin ilk hecesindeki ''o'' ses değişimine uğrayarak ''u'' şeklinde telaffuz edilir.

Kelimenin yan anlamı ise aynı amacı taşıyan insan topluluğu ve güruhtur.

Bodun Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre bodun kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Aynı dili konuşan, aynı dine mensup millet, ulus

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İkinci Anlamı: Birlikte hareket eden topluluk, ahali ve kamu

Bodun Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Aynı bodundan gelen uluslar tarihine sahip çıkmalı ve kültürlerini yaşatmak için mücadele etmelidir.

2- Okuduğum son destandaki ana karakterlerden birinin adı Bodun Han'dı.