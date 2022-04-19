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Bodun Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Bodun Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Bodun Ne Demek, Ne Anlama Gelir Bodun Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski Türkçe ile kaleme alınmış metinlerde ''budun'' şeklinde geçen 'Bodun''sözcüğü, kavim demektir. Ortak bir tarihe sahip olan ve aynı dili konuşan toplumlara bodun denir. Bodun Han ise, Türk mitolojisinde ülkeyi işgalcilerden ve istilacılardan koruduğuna inanılan bir ruhun adıdır. Bu ruh, birçok destanda ve masalda da geçer. Bodun ne demek, TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

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 Bodun kelimesiyle eş anlamlı 4 kelime vardır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe diğer ikisi ise Arapça kökenlidir. 1- Soy 2- Kabile 3- Oymak 4- Hanedan 

 Bodun Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Uygur Türklerinden bu yana kullanılmakta olan bodun sözcüğü, ataları, dilleri, dinleri ve tarihleri ortak olan ve aynı kara parçası üzerinde yaşan topluluk anlamına gelir. Eski Türkçede bod kelimesi, boy, soy sop ve ulus manasında kullanılmıştır. Günümüzde bu kelimenin ilk hecesindeki ''o'' ses değişimine uğrayarak ''u'' şeklinde telaffuz edilir. 

 Kelimenin yan anlamı ise aynı amacı taşıyan insan topluluğu ve güruhtur. 

 Bodun Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK'ya göre bodun kelimesinin iki farklı anlamı vardır: 

 İlk Anlamı: Aynı dili konuşan, aynı dine mensup millet, ulus

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 İkinci Anlamı: Birlikte hareket eden topluluk, ahali ve kamu 

 Bodun Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Aynı bodundan gelen uluslar tarihine sahip çıkmalı ve kültürlerini yaşatmak için mücadele etmelidir. 

 2- Okuduğum son destandaki ana karakterlerden birinin adı Bodun Han'dı.

 

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