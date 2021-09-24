Böcek Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Türkiye'de Görülen Haşere İsimleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Böcek türleri dünya genelinde çok sayıda çeşide sahiptir. Hayvanlar grubunda yer alan böcekler ekosistem üzerinde çok önem taşırlar. Ayrıca böcekler pek çok canlının da besin kaynağıdır.

Böcek Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Dünya genelinde birbirinden farklı böcek türleri bulunur. Böcekler genel olarak bitkiler, insanlar ve hayvanlar olarak ayrılan canlı sınıflandırılmasında hayvanlar grubu içerisinde yer alırlar. Ekosistem üzerinde böcekler de önemli bir yere sahiptir. Birbirinden farklı çeşitleri olan böcekler eklembacaklılar ailesinde yer alırlar. Ayrıca böceklerin yapısı ile anatomisi de detaylı olarak incelenmektedir.

Böceklerin çevresel ilişkileri, üreme ve gelişmeleri ile mücadele edilmesi de söz konusudur. Böcek türlerinin genel yaşamları genellikle Entomoloji bilim dalı tarafından ayrıntılı olarak incelenmektedir. Dünya üzerindeki hayvanların dörtte üçünü böcekler oluşturur. Bu nedenle çok sayıda böcek türü bulunmaktadır. Böceklerin yapıları ve görünümleri de farklılık gösterebilir.

Türkiye'de Görülen Haşere İsimleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Türkiye genelinde pek çok farklı böcek türü bulunmaktadır. Karıncalar en çok görülen böcek türlerinden bir tanesidir Karınca yapı gereği 2 ve 4 milimetre büyüklüğünde olur. Ayrıca karıncalar kırmızı, siyah ve kahverengi renklerde bulunurlar. Bazı karıncaların ise kanatları bulunmaktadır. Kanatlı karıncaların boyutları da 5 ve 8 milimetre arasında değişiklik gösterir. Bunun yanı sıra karıncalar kendi yuvalarını besin kaynakları ve su kaynaklarının yanına yaparlar. Bu sayede yaşayışları da kolaylaşır.

Örümcekler ise en bilinen böcek türlerinden bir tanesidir. Örümcekler genellikle hastalık bulaştırmazlar. Böceklerin yapısı ve boyutları da türlerine göre farklılık gösterir. Bazı örümcek türlerinin de zehirli olduğu bilinmektedir. Örümceklerin insanları ısırdığı yerde iki nokta şeklinde iz kalır. Bazı örümcek ısırıklarında vücut titreyerek bitkinlik yaşayabilir. Böcekler nemli ve loş ortamlarda yuvalarını yapmaları ile bilinirler.

En Çok Görülen Böcek Türleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Günümüzde karınca ve örümcek gibi böceklerin yanı sıra karasinekler de en fazla görülen böcek türleri arasında yer almaktadır. Karasinek çeşitleri genellikle yarım santim ve bir santim boylarında olurlar. Karasineklerin siyah ve ya gri renklerde oldukları da bilinir.

Karasinekler hemen her yerde görülebilir. Karasinekler genellikle çöp ve gübre gibi organik ve nemli maddelerin olduğu yerlerde yaşamaları ile bilinirler. Karasinekler hastalık taşıyabilir. Özellikle de karasinekler tarafından insanlara verem, çocuk felci, kolera ve gıda zehirlenmesi gibi çeşitli hastalıklar bulaştırılabilir. En çok görülen böcek türlerinden bazıları da arı, güve, çekirge, kelebek ve ateş böceğidir.

Haberin Devamı

Böcek Türleri İle İlgili Merak Edilenler

Dünya üzerinde çok sayıda böcek türü bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık sekiz yüz binden daha fazla böcek türü bulunur. Böcekler genellikle ekosistem üzerinde yaşayan canlılardır. Bazı böcekler kültür bitkilerine zarar verdikleri için zararlı böcekler olarak adlandırılırlar. Ancak böceklerin ekosistem için oldukça fazla faydası bulunmaktadır. İnsanların tükettikleri besinler, depolanmış besinler ve giysilere de zarar verebilirler. Buna rağmen böceklerin yararları da oldukça fazladır. Böcekler, sebze ve meyvelerin yetişmesi için tozlaşmayı sağlamaları ile bilinirler. Ayrıca böceklerin faydalar da saymakla bitmez.

Haberin Devamı

Lezzetli meyvelerden birisi olan incir meyvesinin oluşabilmesi için incir arıcığının doğada bulunması gerekir. Ayrıca uğur böcekleri de bitkilerin çeşitli zararlılardan korunmalarını sağlamaktadır. Bazı zararlı böceklerin engellenmesinde kırmızı karıncalar da oldukça etkilidir. Dünya üzerinde çok sayıda böcek olsa da bazıları insanlar tarafından bilinmektedir. Zararları da olsa her böceğin yararı da bulunmaktadır.