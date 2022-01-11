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Böbreğin görevleri nelerdir? Böbrek nedir, ne işe yarar ve vücutta nerede bulunur

#Böbrek#İnsan#Vücut
Böbreğin görevleri nelerdir Böbrek nedir, ne işe yarar ve vücutta nerede bulunur

Vücutta yer alan her bir organın önemli görevleri bulunmaktadır. Özellikle böbreğin de belli başlı görevleri bulunur. Böbreğin görevleri nelerdir? Böbrek nedir, ne işe yarar ve vücutta nerede bulunur tüm detayları ile derledik.

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Böbrekler insan vücudunda önemli bir yere sahiptir. Hayati bir rol oynayan böbreklerin çalışması da vücudu olumlu etkiler. Böbrekler insan vücudunun sağlıklı kalmasını sağlamaktadır.

 Böbreğin Görevleri Nelerdir?

 Vücutta yer alan böbrek önemli görevler üstlenmektedir. Böbrekler genel olarak vücuttaki toksinlerin ve atıkların dışarı atılmasını sağlamaktadır. Hayati bir rol oynayan böbrek su miktarını koruduğu gibi fazlalıkları da dışarı atmaktadır. Böbreklerin görevlerini yerine getirmesi sağlıklı kalmayı sağlamaktadır. İnsan vücudunda genellikle iki böbrek bulunmaktadır. Bazı durumlarda ise tek böbrek ile de yaşanabilir. Vücutta böbrekler sayesinde toksinler ve atıklar da rahatça uzaklaştırılır. Böbrekler insan vücudu için çok önem taşımaktadır.

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 Böbrek Nedir?

 Böbrekler genel olarak insan vücudunun sağlıklı kalmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Omurganın her iki yanında bulunan böbrekler aynı zamanda kaburgaların da altında yer alır. Önemli bir organ olan böbrekler kanın süzülerek vücut atıklarının da idrar yolu ile dışarı atılmasını sağlamaktadır.

 Böbrekler vücuttaki organizmaların kararlılığı için de gereken unsurlardan sorumlu olması ile bilinmektedir. İnsan vücudunda iki böbrek bulunur. Bazı durumlarda ise tek bir sağlıklı böbrek ile de yaşanır. Böbrek fasulye şeklinde ve kırmızımsı bir renktedir. Kahverengiye dönük kırmızı olan böbrek ağırlığı değişiklik gösterebilir. Ortalama bir yetişkinde böbrek 12 cm'ye 6 cm genişliğinde olabilir. Böbreklerin kalınlığı ise yaklaşık 3 cm olarak bilinmektedir. Böbrek genellikle 160 gram ağırlığa sahiptir.

 Böbrek Ne İşe Yarar?

 Vücutta yer alan her organ gibi böbreklerin de önemli bir görevi bulunmaktadır. Vücutta bir bütün olarak iki böbrek ile idrar yolu bulunmaktadır. Mesane ise idrarı üretra yolu ile boşaltmadan da depolayan rezervlerdir. Böbrekler genel olarak kan basıncını düzenlemeye yarar. Bunun yanı sıra böbrekler, kırmızı kan hücreleri yaparken vücuttaki kalsiyum seviyelerini de kontrol altında tutabilir. Göğüs kafesinin hemen altında bulunan böbrekler iki küçük organdır. Omurganın her iki tarafında yer alan böbrekler günde neredeyse 120 litre kanı süzebilir. Dolayısı ile atık ve fazla sıvılar da 1 ya da 2 litre idrar üretmektedir.

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 Genellikle üreter adı verilen küçük bir tüp her böbreği de mesaneye bağlamaktadır. İnsanlar onu atmaya hazır olana kadar idrar mesanede depolanmaktadır. İdrar depolanabilir. Özellikle her böbrek de vücuttaki atıklar ve toksiklerden kurtulmak adına kanı filtrelemeye yarar. Filtreleme için ise neredeyse bir milyon nefron görev alır. Vücudun ihtiyaç duyduğu mineraller nefron sayesinde böbreklere taşınır. Nefronlar sayesinde vücutta ihtiyaç duyulan mineraller de tekrar dolaşım sistemine yönlendirilmektedir. Bu sayede ise gereksiz israf ortadan kalkacaktır.

 Böbrek Vücutta Nerede Bulunur?

 Kırmızı ve kahverengi renkte bulunan böbrekler fasulye şeklinde bir görünüme sahiptir. Yetişkin birinde yaklaşık 3 cm kalınlığında böbrekler bulunur. Bunun yanı sıra böbrekler omurganın her iki tarafında yer almaktadır. İki böbrek göğüs kafesinin de hemen alt tarafında yer almaktadır. Böbreklerin en önemli işlevi organizmaların işleyişi tarafından yürütülmektedir. Ayrıca kan tarafından vücuda taşınan toksik atıklar da böbrekler sayesinde atılır.

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 Tüm bu maddeler ise vücut için faydasız olduğu için emilimine izin verilmez. Vücutta böbrekler, ihtiyaç duyulan su miktarının korunmasına izin verir. Her güne yaklaşık olarak 190 litre kan süzülmektedir. Böbrekler sayesinde vücuttaki su giriş ve çıkışları da dengelenir. Böbrek vücutta çok önemli bir görev üstlenmektedir.

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#Böbrek#İnsan#Vücut

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