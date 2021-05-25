Boacompra nedir ve ne işe yarar?

İnternet üzerinden oyun satın almayı düşünen kişiler Boacompra terimini duymaktadır. Ancak bu terim çok fazla bilinmediği için kişiler tarafından çok fazla tercih edilmemektedir. Bu yöntemin nasıl kullanıldığı sürekli olarak araştırılmaktadır.

Boacompra Nedir?

Boacompra yöntemi, internetten oyun satın alan kişilerin kullanmış olduğu ödeme yöntemlerinden bir tanesidir. Bu yöntem birden fazla ödeme yöntemi için kullanılabilmektedir. Boacompra ile ister banka havalesi yaparak isterseniz de mobil ödeme yaparak satın alma işlemini gerçekleştirmeniz mümkündür.

Boacompra yöntem, diğer ödeme yöntemlerinden çok daha güvenli olması ile de bilinmektedir. Fakat bu yöntem ile oyun almanız durumunda, oyunlar sisteminize biraz daha geç yüklenebilmektedir. Bu yöntem sizi kendi sitesinden yönlendirilir ve diğer bankalara göre daha fazla doğrulama işlemi bulunmaktadır.

Boacompra Nasıl Kullanılır?

İnternet üzerinden oyun satın alırken işlemi Boacompra ile yapmanız mümkündür. Bu sistem üzerinden dilerseniz mobil ödeme, dilerseniz kartla ödeme yapabilirsiniz. Havale ile yapılan ödemeler de ise Gpay sitesi kullanılır.

Gpay sitesine oyunun ücretini yatırmanızın ardından bir takım adımları takip edip oyunun hesabınıza geçmesini sağlayabilirsiniz.

Boacompra Güvenli Bir Uygulama mı?

Boacompra sistemi oldukça güvenlidir. Oyun satın alma işlemlerinde bu kadar fazla tercih edilmesinin sebebi ekstra güvenilir olmasından kaynaklanmaktadır. Oyun alacağınız site sizi Boacompra sitesine yönlendirir ve buradan ekstra güvenlik adımları ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sistemde çok fazla güvenlik adımı olması sebebi ile oyun indirme işlemleri bazen normalden daha uzun sürebilmektedir. Boacompra sistemi, hesap üzerinden şüpheli alım yapıldığını tespit etmesi halinde hesaptan ona göre para çekme işlemini gerçekleştirmektedir. Bu sebeple de işlem 24 saat gibi bir sürede gerçekleşebilir.

Boacompra diğer ödeme yöntemlerine göre farklıdır. Diğer ödeme yöntemlerinde para hesabınızdan anında çekilmektedir. Ancak boacompra sitesinde ekstradan güvenlik önlemleri alınmaktadır. Bu da oyun alınırken daha uzun süre beklemek zorunda kalmanıza sebep olabilir. Boacompra sistemi ile havale ile de oyun almanız mümkün olmaktadır.