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Bmw ne demek ve açılımı nedir? Bmw neyin kısaltması

Bmw ne demek ve açılımı nedir Bmw neyin kısaltması

BMW, günümüzde en çok tercih edilen araba markalarından biri olmayı başarmıştır. Bu araba markası Alman bir kuruluşundur. Araba dışında bisiklet, motor ve motosiklet üretimini de yapmaktadır. İnsanlar BMW’nin açılımının ne olduğunu merak etmektedir. Peki ya BMW ne demek? BMW’nin açılımı nedir ve BMW neyin kısaltmasıdır tüm detayları ile derledik.

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BMW, günümüzde birçok kişinin tercih ettiği marka haline gelmiştir. Alman bir kuruluş olan BMW ilk olarak 1916 yılında kurulmuştur. BMW markası Rolls Royce ve Mini markalarının da aynı zamanda sahibidir. 

 BMW: 

 BMW 1917 yılından bu zamana kadar üretimini gerçekleştirmektedir. Uçak motoru üreticisi Rapp Motorenwerke isim değişikliğine gitmiş olsa da teknik donanım ve iş gücü değişmemiş, ilk zamanlarda aynı şekilde kalmıştır. 

 BMW ilk kez ortaya çıktığında herhangi bir logosu bulunmamaktadır. Yayınladıkları reklamlarda uçak motorlarının yanında gelecekte otomobillere de yönelik motorlar yapacaklarını duyurmuşlardı. 

 BMW’nin ana vatanı Bavyere Eyaleti olduğu için logosunun renklerini mavi ve beyaz olarak kullanmışlardır. 

 BMW’nin Açılımı Nedir? 

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 BMW bir markanın kısaltılmış halidir. Açılımı ise şu şekildedir; Bayerische Motoren Werke şeklindedir. Türkçe olarak bakacak olursak eğer Bavyere Motor Fabrikaları anlamına gelmektedir. BMW’nin sloganı İngilizce olarak yapılmaktadır. BMW sloganını “sheer dribing pleasure” yani “gerçek sürüş keyfi” olarak kullanmaktadır. Bu slogan ile şirket kendine olan güvenini ifade etmektedir. 

 BMW Neyin Kısaltmasıdır? 

 BMW, Bayerische Motoren Werke’nin kısaltması olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

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