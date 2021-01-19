Bluray nedir ve ne işe yarar?

Bluray temelde bir optik disktir. Çapı yaklaşım 12 santim kadardır. Bluray özellikle yüksek tanımlı videoları ve yüksek yoğunluklu verileri depolamak için kullanılır.

Bluray Nedir?

Normal diskler ya da DVD oynatıcılar genelde kırmızı lazer kullanmaktadır. Bu oynatıcılar 650 nanometre dalga boyuna sahiptirler. Oysa bluray mavi lazer ışını kullanır ve bu ışın 405 nanometre dalga boyuna sahiptir. Peki, bu ne işe yarar? Dışarıdan bakıldığında ikisi de aynı boyutta görünse de, bluray normal DVD araçlarına göre daha fazla bilgi depolayabilmektedir. Ayrıca bluray disklere bu adın verilmesinin sebebi, sahip olduğu lazer ışınının rengidir.

Bluray Ne İşe Yarar?

Bluray disklerin depolama alanı 25 GB olarak karşımıza çıkar. Diskin iki yüzünün düşünüldüğünde disk kapasitesi 50 GB olmaktadır. Bluray diskler aynı zamanda çift katmanlı disklerdir. 6 saate kadar HD olarak video ve ses depolayabilirler.

Piyasada DVD sorunlu bir disk olarak anılmaktadır ve bluray teknolojisi ile birlikte bu sorunların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bluray diskler farklı bir yapıda oluşturulmuştur. Örneğin bluray disklerin kirlenmelere ve çizilmelere karşı DVD disklere oranla daha yüksek bir dirençleri vardır. Bu direncin sebebi okuma katmanı ile disk yüzeyi arasında yer alan boşluktur.

Bluray disk üzerinde okunabilir bilgi noktaları bulunmaktadır. Bu bilgi noktaları DVD disklere göre çok daha küçüktür ve aynı alan eskisine oranlar çok daha fazla bilgi depolayabilir. Aynı zamanda bluray diskler çok gelişmiş bir veri şifreleme sistemine sahip olarak üretilirler.