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Blok nasıl yazılır? Blok kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Blok nasıl yazılır Blok kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan blok kelimesi, hem sözlük hem de terim anlamında kullanılır. Orijinal dilinde ''bloc'' şeklinde yazılan bu kelimenin sözlük anlamı ağır kütledir. Basketbolda rakip oyuncunun atışını engellemeye de blok denir. Blok nasıl yazılır? Blok kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Blok kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir:1- Blokaj 2- Bloke 3- Bloklamak 4- Bloknot 5- Bloksuz 6- Blokhavz

Blok Nasıl Yazılır?

19. yüzyılın ilk yarısında literatüre girmiş olan blok kelimesi hem taşınması zor olan ağır cisim hem de bina demektir. Menfaatleri doğrultusunda ortak hareket eden gruplara da blok denir. Örneğin: Blok devletler:

 TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 BLOK

 Blok Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Türkçe kelimelerde bir hecede yer alan iki sessiz harfin arasına bir sesli harf getirili. Ancak bu kelime Fransızca kökenli olduğu için ''b'' ve ''l'' harflerinin arasında sesli harf kullanılmamıştır. Blok kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

 Blok - Doğru Kullanım

 Blog - Yanlış Kullanım

 Bılok - Yanlış Kullanım

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 Blok Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Başarılı pivot, bu maçta 12 blok yaparak gecenin yıldızı oldu.

 (Doğru Kullanım)

 2- Bu bıloklar ağır olduğu için tek başına kaldırmaya çalışma sakın.

 (Yanlış kullanım)

 3- Biz geçen seneye kadar şu blogda yaşıyorduk.

 (Yanlış Kullanım)

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