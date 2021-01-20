 BLDC Motor nedir ve ne işe yarar? Bldc (Fırçasız) Motor çalışma prensibi ve kullanım alanları

Güç tasarrufu sağlayan BLDC motor pek çok uygulamada yaygın olarak kullanılır. Sabit fırçalar dönen komütatöre elektrik enerjisi sağlar. Dönüş sağlandıkça akım yönünde bobinler sürekli çevrilir.

BLDC Motor Nedir?

Fırçasız DC Elektrik Motoru (BLDC), doğru akım voltaj kaynağı ile çalışan fırçalar yerine elektronik olarak değiştirilen bir elektrik motorudur. BLDC motorlar günümüzde geleneksel DC motorlardan daha popülerdir, ancak bu tip motorların geliştirilmesi ancak yarı iletken elektroniklerin geliştirildiği 1960'lardan beri mümkün olmuştur.

BLDC Motor Ne İşe Yarar?

Basit tasarıma ve kolay kontrol özelliğine sahip fırçalanmış DC motorlar, disk tepsilerini açmak ve kapatmak için yaygın olarak kullanılır. Otomobillerde, genellikle elektrikle çalışan yan camları geri çekmek, uzatmak ve konumlandırmak için kullanılırlar. Bu motorların düşük maliyeti, onları birçok kullanım için uygun hale getirir. Bununla birlikte bir dezavantaj, fırçaların ve komütatörlerin sürekli temaslarının bir sonucu olarak nispeten hızlı aşınma eğiliminde olmaları, sık değiştirme ve periyodik bakım gerektirmesidir.

BLDC (fırçasız) Motor Çalışma Prensibi

Bir step motor darbelerle çalıştırılır; her darbede belirli bir açı (adım) boyunca döner. Dönüş, alınan darbe sayısıyla kesin olarak kontrol edildiğinden, bu motorlar konum ayarlamaları gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır. Darbe sinyali kesildiğinde motor dönüşü anında durduğundan duraklatma da kolayca kontrol edilebilir.

Senkron motorlarda dönüş, besleme akımının frekansı ile gerçekleşir. Bu motorlar genellikle mikrodalga fırınlarda dönen tepsileri sürmek için kullanılır; Yiyecekleri ısıtmak için uygun dönüş hızlarını elde etmek için motor ünitesindeki redüksiyon dişlileri kullanılabilir.

BLDC Motor Kullanım Alanları

Verimli ve uzun ömürlüdür. Bu nedenle sürekli çalışan cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Çamaşır makinelerinde, klimalarda ve diğer tüketici elektroniğinde kullanılırken; son zamanlarda, yüksek verimliliklerinin güç tüketiminde önemli bir azalmaya katkıda bulunduğu fanlarda görünmektedirler. Tüm bunların yanı sıra; vakum makinelerini çalıştırmak için de kullanılır. Dönme hızında büyük bir sıçrama olması üstün kontrol edilebilirliğin bir örneği olarak karşımıza çıkar.

BLDC motorları aynı zamanda sabit disk sürücülerini döndürmek için de kullanılıyor. Burada dayanıklılıkları, sürücülerin uzun vadede güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda güç verimliliği sayesinde enerji azaltılmasına katkıda bulunuyor.