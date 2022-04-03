Bkm ne demek ve açılımı nedir? Bkm neyin kısaltması

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Sosyal medyada BKM kısaltması oldukça fazla görülebiliyor. BKM kısaltması bir alanı ifade etmek için kullanılıyor. Beşiktaş Kültür Merkezi, BKM kısaltmasının açılımı olarak kullanılıyor.

BKM Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Her bir alanı veya bir kurumu ifade edebilmek için kullanılan kısaltmalar bulunuyor. Kelimelerin harfleriyle oluşturulan kısaltmalar günümüzde oldukça fazla araştırılıyor. İlgi duyan kişiler BKM kelimesinin açılımını da merak ediyor.

BKM kısaltmasının ne demek olduğu ve tam olarak neyi ifade ettiği merak edilen bilgiler arasındadır. BKM kelimesi televizyonlarda herkesin duyabileceği bir sözcük türüdür. Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul'da yer alıyor. İstanbul'da bulunan İstanbul Kültür Merkezi, BKM olarak kısaltılıyor.

BKM Neyin Kısaltması

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BKM kısaltmasının neyi ifade ettiği konusu bireylerce yakından takip ediliyor. İlk defa BKM kısaltmasını gören kişiler neyin kısaltması olduğu merak edebiliyor. Araştırılan kısaltmalardan biri olan BKM, Beşiktaş Kültür Merkezi'ni ifade ediyor. Beşiktaş Kültür Merkezi yerine kişiler BKM kısaltmasını kullanabiliyor. Herkes tarafından bilinen bir bölge olduğu için, BKM kısaltması tercih ediliyor.