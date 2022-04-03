Bjk ne demek ve açılımı nedir? Bjk neyin kısaltması

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Özellikle spor kulüpleri sağlamış olduğu kısaltmalar üzerinden öne çıkar ve ifade edilir. O konuda en çok merak edilen kısaltmalar içerisinde BJK gelmektedir. Her ne kadar belli bir kulübe ifade etse bile, kısaltmalar farklı kelimeler üzerinden öne çıkar.

BJK Ne Demek ve Açılımı Nedir?

BJK Beşiktaş isimli Türkiye spor kulübünü göstermektedir. Aslında ilk olarak bir jimnastik kulübü şeklinde kurulmuştu. Bu sebepten dolayı BJK kısaltması Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak ifade edilir. 1903 yılında kurulan Spor Kulübü, şu an günümüzün futbol açısından üç büyükleri olarak ifade edilir.

BJK Neyin Kısaltması

En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde BJK gelmektedir. Çünkü her ne kadar Beşiktaş Spor Kulübü'nün anlatsa bile, kısaltma içerisindeki harflerin anlamı öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda BJK kısaltma olarak uzun hali ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü şeklinde ifade edilir. Çünkü ilk olarak bir Jimnastik Kulübü şeklinde kurulmuş olan Beşiktaş, günümüzün en önemli spor kulüpleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda birçok değişik spor dalı üzerinden dünya çapında Türkiye'yi temsil eden önemli kulüpler içerisinde geliyor. Özellikle futbol açısından İstanbul kulüpleri olarak 3 büyük arasında yer aldığını söylemek mümkün.