Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Bjk ne demek ve açılımı nedir? Bjk neyin kısaltması

Bjk ne demek ve açılımı nedir Bjk neyin kısaltması

Türkçe üzerinden günümüzde birçok farklı kısaltma bulunmaktadır. Bu kısaltmalar belli bir durumu ifade eder ve pek çok kişi öğrenmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştirir. Peki, BJK ne demek ve açılımı nedir? BJK neyin kısaltması tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Özellikle spor kulüpleri sağlamış olduğu kısaltmalar üzerinden öne çıkar ve ifade edilir. O konuda en çok merak edilen kısaltmalar içerisinde BJK gelmektedir. Her ne kadar belli bir kulübe ifade etse bile, kısaltmalar farklı kelimeler üzerinden öne çıkar. 

 BJK Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 BJK Beşiktaş isimli Türkiye spor kulübünü göstermektedir. Aslında ilk olarak bir jimnastik kulübü şeklinde kurulmuştu. Bu sebepten dolayı BJK kısaltması Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak ifade edilir. 1903 yılında kurulan Spor Kulübü, şu an günümüzün futbol açısından üç büyükleri olarak ifade edilir. 

 BJK Neyin Kısaltması 

 En çok merak edilen kısaltmalar içerisinde BJK gelmektedir. Çünkü her ne kadar Beşiktaş Spor Kulübü'nün anlatsa bile, kısaltma içerisindeki harflerin anlamı öğrenilmeye çalışılıyor. Bu doğrultuda BJK kısaltma olarak uzun hali ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü şeklinde ifade edilir. Çünkü ilk olarak bir Jimnastik Kulübü şeklinde kurulmuş olan Beşiktaş, günümüzün en önemli spor kulüpleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda birçok değişik spor dalı üzerinden dünya çapında Türkiye'yi temsil eden önemli kulüpler içerisinde geliyor. Özellikle futbol açısından İstanbul kulüpleri olarak 3 büyük arasında yer aldığını söylemek mümkün. 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık