Bize De Mi Lolo ne demek? Bize De Mi Lolo deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bize de mi lolo deyimi dilimizde çok sık olmasa da kullanılır. Genelde argo bir terim olarak geçer ve resmi yerlerde bu deyim kullanılmaz. Arkadaş arasında ya da günlük yaşamda kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Bize De Mi Lolo Ne Demek?

Bize de mi lolo deyimi biz senin nasıl bir insan olduğunu biliyoruz, bize anlatmana gerek yok anlamlarına gelir. Kişi kendi ile alakalı gerçeği yansıtmayan bir konu hakkında konuşuyorsa bu deyim kullanılabilir. Ancak bu deyim hoş bir üslup da olmadığı için her ortamda kullanılması önerilmez.

Bize De Mi Lolo Deyiminin Anlamı (TDK)

Bize de mi lolo deyimi seni tanıyoruz bizi yalan yanlış anlattığın hikayeler ile kandıramazsın anlamı taşır.

Bize De Mi Lolo Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bize de mi lolo yapıyorsun, bu söylediklerin doğru değil.