‘BİZDEN’in bu ayki konusu koronavirüs

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), çocukların gelişim sürecinde etkin rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan ‘BİZDEN’in dördüncü sayısı yayımlandı. Velilere ulaştırılmak üzere öğrencilere dağıtılan yayının bu ayki konuları ‘zeka oyunları’, ‘marka takıntısı’ ve ‘koronavirüs’ oldu.

Bakanlık, koronavirüsün, soğuk algınlığından çok daha ciddi hastalıklara sebep olabildiği belirtilen bültende, virüsün hayvanlardan insanlara bulaşabildiğine değinildi. Virüsün ateş, nefes darlığı, öksürük ile başlayıp zatürreye, ciddi solunum yolu hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve ölüme bile yol açabildiği aktarılan bültende koronavirüsten korunma yollarını şu şekilde sıraladı:

"Ellerinizi sık sık sabunla en az 20 saniye yıkayın. Ellerinizi yıkamadan özellikle gözünüze, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Eğer sabunla ellerinizi yıkayamayacak bir ortamdaysanız alkol bazlı el antiseptiği kullanabilirsiniz. Öksüren ya da hapşıran kişilerden en az bir metre uzakta olmaya dikkat edin. Hapşırdığınızda ya da öksürdüğünüzde hemen kullandığınız mendili çöpe atın. Nefes almakta zorlanıyorsanız, ateş ve öksürüğünüz varsa mutlaka bir doktora görünün. Evlerinizi, iş yerlerinizi, sınıflarınızı sık sık havalandırın. Yemeklerden, tuvalet kullanımından önce ve sonra ellerinizi yıkayın. Gerekmediği sürece tokalaşma, sarılma gibi yakın temas selamlaşmalardan kaçının. Eğer herhangi bir solunum yolu rahatsızlığınız varsa maske kullanın. Hasta değilseniz maske kullanmanıza gerek yok. Kırmızı et, tavuk gibi çiğ hayvansal gıdalara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın ve et kesme tahtalarınızı iyi bir şekilde temizleyin. Sağlıklı beslenmeye ve düzenli uykuya özen gösterin. Özellikle C vitamininden zengin sebze ve meyvelerin menünüzde yer almasına ve bol sıvı tüketimine dikkat edin."

‘KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRMELERİMİZİ İNCELEMENİZİ ÖNERİRİM’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da BİZDEN'in bu ayki sayısında ‘Ziya öğretmen diyor ki’ başlığı altında kaleme aldığı yazıda, şunları söyledi:

"Sizin ve çocuğunuzun sağlığı için koronavirüs bilgilendirmelerimizi dikkatle incelemenizi öneririm. Tabiatın yeniden canlandığı, ağaçların çiçek açtığı, dağın taşın yeşerdiği bu dönemde çocukların dikkatinin dağılması normal. Sizin işinizin biraz zorlaştığının, çocuklarınızın okula, derslere, evdeki sorumluluklarına odaklanması için çabaladığınızın farkındayız. Bu yüzden yeni bültenimizde işinize yarayacağını düşündüğümüz bazı ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz. Zeka oyunları bu konuda işinize yarayacak nitelikli bir eğitim aracı olabilir. Çocuklarınızın gelişim düzeylerine uygun oyunlar, odaklanmasına da yardımcı olacaktır. Marka takıntısı, bültende ele aldığımız diğer bir önemli konu. Bunun temelde bir kendini ifade etme sorunu olduğunu aklınızdan çıkarmayın."