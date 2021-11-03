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Kökeni Arapça olan bizatihi kelimesi eski bir kelimedir. Bu nedenle günümüzde kullanımı çok da fazla değildir. Osmanlı döneminde ise bizatihi kelimesi sıklıkla ve yaygın şekilde kullanılan bir kelimedir. Bizzat kelimesi ile bizatihi kelimesi sık sık karıştırılan ve bazen birbiri yerine kullanılabilen kelimelerdir. Fakat bizzat kelimesi ''şahsen, kendisi'' manasına gelmektedir. Dolayısıyla birbiri yerine kullanıldığında cümlenin anlamı değişiklik göstermiş olacaktır.

Bizatihi Ne Demek, Ne Anlama gelir? Bizatihi Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ye göre, bizatihi kelimesi ''kendiliğinden'' manasına gelmektedir. Bununla birlikte ''özünden, aslından'' gibi anlamlara da gelmektedir.

Örnek Cümleler

''Edebiyatı yok etmeye kalkarsak konuşma dili bizatihi özelliğini kaybedecek, yozlaşacaktır.'' - İsmet Özel

''Çünkü eski devir, bizatihi suçun kendisi idi."

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Bizatihi Kelimesi İle Sık Sık Karıştırılan Bizzat Kelimesi ve Örnek Cümleler

Bizzat kelimesi de yine bizatihi gibi Arapça kökenli bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır ve ''aracısız, kendisi olarak'' manasına gelmektedir.

Olan biteni üst kattan bizzat takip etmem ve seyretmem gerekti.

Çocuğumu okuldan bizzat alıp eve getireceğim.

Para kazanmak için bizzat ne gerekiyor ise yapacağım.