Biyoteknoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyoteknoloji Bölümü, alanında bileğimi ve yetkin bilim adamları yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür.

Biyoteknoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Biyoteknoloji bölümü, biyoteknoloji ve biyoteknolojinin diğer bilim dalları ile ilişkisini inceleyen kapsamlı ve yeterli bilgi birikimine sahip olan bilimsel araştırmalara ilke ve etik kurallarına duyarlı olmaktadır.

Farklı açılardan düşünebilen, teorik bileğisiniz rahatlıkla uygulayabilen, sorumluluk sahibi, grup çalışmasına yatkın, kuvvetli iletişim kurabilen, yeniliklere açık ve yenilikleri yakından takip eden bireyler yetiştirmeyi amaçlar.

Biyoteknoloji Bölümü Nedir?

Biyoteknoloji bölümü, biyoteknoloji ve bunun diğer bilimlerle ilişkilerini yakından inceleyen bir bölümdür. Biyolojik be materyal sistemlerin kullanıldığı pek çok iş kolunda bu bölümden mezun olan kişiler görev alıyor. Biyoteknoloji bölümü, temel biyolojik bilimlerde yaşanan yeni gelişmeler ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre dünyanın pek çok yerinde eğitim veren kurumların hazırlamış olduğu müfredata uygun olarak uygulamaya ağırlık verilerek yürütülen bir eğitimdir.

Biyoteknoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Biyoteknoloji bölümünün amacı, ülkemize fayda sağlayacak alanında uzman bilim adamları yetiştirmektir. Biyoteknoloji, tarım, gıda, ilaç, sağlık ve çevre gibi pek çok alanda gerekli olan bir bilim dalıdır. Bu nedenle bu bölümde okuyan kişilerin çok geniş bir çalışma alanı bulunuyor.

Biyoteknoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoteknoloji bölümü mezunları, Ar-Ge alanında kalite kontrol, üretim, satış, pazarlama ve laboratuvarda çalışıyor. Bunun yanında gıda, ilaç, çevre, tarım gibi pek çok alanda görev yapar. Biyoteknoloji, sağlıktan tarıma, gıda üretiminden, çevre üretiminden enerji üretimine kadar çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Biyoteknoloji araştırmaların geliştirilmesinde yer alan kamu kurumları ve özel sektörde bu alanda yaşanan son gelişmelere ve bileğilere hakim olan kişiler insan kaynakları olarak yetiştirilir.

Biyoteknoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Biyoteknoloji bölümü, 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümde okuyacak kişilerin biyoloji, teknoloji ve diğer bilim dalları ile yakından ilgili olması gerekir. Biyolojik ihtiyaçların ve yeni gelişmelerin doğrultusunda uygulanan bu eğitim, pek çok sektörün gelişmesine de yardımcı olur.

Biyoteknoloji Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Biyoteknoloji bölümünü okuyan kişiler hayatın içinde pek çok alanda çalışma imkanı bulurlar. Bu bölümde okuyan kişiler, akademik alanda kariyer yapabilecekleri gibi sağlığın ve çevrenin korunması, tarım, enerji ve gıda üretimi gibi pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Bu kişiler, alanında uzmanlaşarak pek çok soruna çözüm bulmayı ve bu alanda gelişmeleri takip ederek bilimi geliştirmeyi amaçlar.

Biyoteknoloji Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Biyoteknoloji, öğretimi Türkçe verilen bir eğitimdir. Bu bölümü okuyacak kişiler için bazı üniversiteler hazırlık sınıfı okutabiliyor. Bu sınıfta ise İngilizce eğitim veriliyor.

Biyoteknoloji Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Biyoteknoloji bölümüne girmek isteyen kişilerin TYT, YKS ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan almanız gerekir. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin sayısal puan türünden yüksek puan alması gerekir. Biyoteknoloji bölümünde okumak isteyen kişilerin sayısal dersleri sevmesi, teknoloji ile yakından ilgili olması ve bu alandaki yenilikleri yakından takip etmesi gerekir.

Biyoteknoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyo-matematik

Mikroakışkanların Biyolojik Uygulamaları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Moleküler Biyofizik

Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları

Farmasötik Biyoteknoloji

Hücre Biyolojisi

Biyo-analitik

Endüstriyel Biyoteknoloji

Hayvan Hücre Kültürü

Biyoinformatik

Genetik Mühendisliği

Rekombinant DNA Teknikleri

Medikal Biyoteknoloji

Biyogüvenlik ve Biyoetik

Biyoteknoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Biyoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler, elektrik elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliğinden yararlanarak moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, Doku ve Hücre Biyolojisi, genetik, Fizyoloji ve biyokimya alanında çalışmalar yapar.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyoteknoloji bölümünden mezun olan kişiler kamu ve özel sektörde çok geniş bir alanda çalışma imkanı bulabilir.

Biyoteknoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyoteknoloji bölümü mezunları, biyoteknoloji ile ilgili her alanda çalışma imkanı buluyor. Aynı zamanda bu kişiler, kanser çalışmalarında, Mikrobiyal bilimler, kök hücre araştırmaları, Farmakoloji, Moleküler Biyoloji ve Viroloji gibi pek çok alanda da çalışma yapıyor.

Biyoteknoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türk-Alman Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi