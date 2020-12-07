Biyosistem Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyosistem mühendisliği, mühendislik mesleği ile çevresel ve tarımsal bilimlerin birleştirilmesi ile oluşmuştur. Biyosistem mühendisliği, tüm canlı organizmalara uygulanan mühendislik çalışmalarını inceler.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Biyosistem Mühendisliği son yıllarda oldukça gelişen ve tercih edilen meslekler arasında yer alıyor. Bu meslekte mühendislik biliminin olanları biyolojik ve çevresel faktörleri araştırmak için kullanılır. Bu nedenle özellikle de biyolojik problemleri çözmek için genel olarak biyosistem mühendisliği alanından yararlanılmaktadır.

Biyosistem Mühendisliği Nedir?

Mühendislik kollarından bir tanesi olan biyosistem mühendisliği biyolojik, çevresel ve tarımsal bilimlerin mühendislik olanakları aracılığı ile araştırılmasına denilir. Bu meslekte botanik, toprak bilgisi ve meteoroloji bilgisi gibi pek çok donanıma sahip olmak gerekir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Biyosistem mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler mühendislik eğitiminin temelini alırlar. Bunun yanı sıra biyolojik etmenler, botanik, toprak bilgisi ve bitkisel üretim gibi pek çok konu hakkında bilgi verilir. Biyosistem mühendisliğinin amacı sürdürülebilir enerji ve torak faaliyetleri hakkında uzman mühendislerin yetiştirilmesidir.

Biyosistem Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Biyosistem mühendisliği mezunları gıda, tarım ve enerji gibi sektörlerde çalışabilir. Bu sayede biyosistem mühendisleri önemli araştırmalar ve geliştirmeler de yaparlar. Bu araştırmalar ve çalışmalar sayesinde çeşitli problemler ortadan kalkar hem tarımda hem de enerjide verimlilik arttırılır.

Biyosistem Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Son yıllarda ilginin arttığı biyosistem mühendisliği bölümü 4 yıllık eğitim verilen bir lisans bölümüdür. Çeşitli üniversitelerin mühendislik fakültelerinde bulunan biyosistem mühendisliği bölümü tercih edilebilir. Üniversite sınavına giren adaylar sayısal puan türünde başarı elde ettiklerinde üniversitelerin biyosistem mühendisliği bölümlerine kayıt yaptırabilirler.

Biyosistem Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Biyosistem mühendisliği okumak için bazı detaylara dikkat edilmesi lazım. Öncelikle bu bölümü okumak isteyen gençler üniversite sınavına girmeliler. Üniversite sınavına girildikten sonra ise sayısal puan türünde yeterli puan alınmalıdır.

Biyosistem Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Biyosistem mühendisliği okumak isteyen kişiler farklı şehirlerde bulunan Mühendislik fakültelerindeki biyosistem mühendisliği bölümüne gidebilirler. Üniversitelerde biyosistem mühendisliği bölümü öğretimi Türkçe'dir. Yalnızca İngilizce dersi de verilmektedir.

Biyosistem Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde yer alan biyosistem mühendisliği bölümü sayısal puan türünde öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına giren adaylar matematik, fen bilgisi gibi alan testlerini cevaplayarak en iyi puan türüne sahip olmalılar. Her üniversitenin kendine göre belirlediği bir taban bir de tavan puanı bulunuyor. Öğrenciler de bu puanı alarak biyosistem mühendisliği bölümüne yerleşirler.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyosistem mühendisliği bölümünde verilen dersler sayesinde öğrenciler en iyi notları alarak başarı ile mezun olabilirler. Biyosistem mühendisliği bölümünde botanik, toprak bilgisi, meteoroloji, bitkisel üretim ve hidroloji gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda biyosistem mühendisliği bölümünde köy sosyolojisi, hayvan yetiştirme, tarımda iş güvenliği, kırsal yerleşim planlaması gibi dersler bulunuyor.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Biyosistem mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler enerji, gıda ve tarım gibi sektörlerde rahatlıkla çalışabilirler. Mühendisler bu sektörlerde araştırma ve proje geliştirme çalışmaları yaparlar. Kamu sektöründe ve özel sektörde rahatlıkla çalışan biyosistem mühendisleri yüksek maaşlar alırlar.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Biyosistem mühendisleri bölümünden mezun olanlar rahat bir şekilde iş bulabilirler. KPSS'ye girildikten sonra kamu kuruluşlarında çalışılabilir. Aynı zamanda tarım, gıda ve enerji alanında özel sektörde de çalışmak mümkün.

Biyosistem Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyosistem mühendisleri hayvan yetiştirme, doğa, tarım ve enerji sektöründe rahat bir şekilde iş bulabilirler. Bitkilerin bakımı ve enerji sektörünün gelişimi ile ilgili araştırmalar da yapılır. Biyosistem mühendisleri özellikle de günümüzde yaşanan küresel ısınmanın etkilerini araştırarak sürdürülebilir yaşamı geliştirirler.

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede biyosistem mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Özellikle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi'nde biyosistem mühendisliği bölümü yer almaktadır. Bu bölümde okumak isteyen kişiler yeterli puanı aldıktan sonra bur bölümlerde okuyabilirler.