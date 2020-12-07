Biyomedikal Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyomedikal mühendisliği bölümü özellikle biyoloji ve tıp alanlarında çalışan bir bölümdür. Biyomedikal mühendisleri biyoloji ve tıp alanlarında karşılaşılan sorunların çözümleri konusunda yetkin kişilerdir. Biyomedikal mühendisliği genel hatlarıyla hasta bakımı ile ilgilidir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Nedir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü tıp dünyasında kullanılan araçlarla ilgili karşılaşılan sorunları ya da tıp sektöründe ortaya çıkan teknik problemleri analiz eden ve çözen bir çalışma alanıdır. Bunu yaparken hem matematik alanından hem de biyoloji alanından yardım alır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Amacı Nedir?

Biyomedikal mühendislerinin amacı, sağlık sektörüne fayda sağlayacak ürünler ortaya çıkarmak ya da var olan ürünleri geliştirmektir. Araştırma, geliştirme ve tasarlama süreçleri konusunda yetkin kişiler yetiştirmek bölümün en önemli amacıdır. Biyomedikal mühendisliği bölümü, hemen hemen tüm diğer mühendislik alanlarından faydalanır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

İnsanların sağlık sorunlarının önüne geçmek ve hasta bakımı konusunda kolaylık sağlamak için yenilikçi ürünler üretmek biyomedikal mühendisliği mezunlarının işidir. Yapay organ organ tasarlamaktan kök hücre yaratmaya kadar çok geniş bir iş skalası mevcuttur. Bugün hem hasta bakımı konusunda hem de tıp teknolojisi alanında kullanılan hemen hemen tüm ürünler biyomedikal mühendislerinin elinden çıkmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Kaç Yıllıktır?

Biyomedikal mühendisliği bölümü 4 yıllık bir lisans eğitimidir. Öğrenciler 4 yıl boyunca toplam 8 dönem ders görmektedirler.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Biyomedikal mühendisliği okuyabilmek için öncelikle bu alana ilgi duymak gereklidir. Eğer bu alana ilgi duyuyorsanız üniversite sınavlarına hazırlanırken kendinizi bu alanı kazanacak şekilde yetiştirmeniz gerekir. Biyomedikal mühendisliği okumak için üniversite sınavına girmek ve gerekli puanı almak yeterlidir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Eğitimi İngilizce midir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü bazı üniversitelerde İngilizce olarak okutulmaktadır. Bazı üniversitelerde ise biyomedikal mühendisliği bölümünü İngilizce okuma imkanı yoktur. Her yıl hangi üniversitelerde bölümlerin İngilizce olduğu ve hangilerinde olmadığı ilan edilmektedir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Biyomedikal mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına girdikten sonra tercih yaparken bu puan türünü dikkate almanız gerekir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Biyomedikal mühendisliği bölümü öğrencileri 8 dönem boyunca pek çok farklı ders görmektedir. Bu derslerden başlıcalarını şu şekilde sıralamamız mümkün:

Genel Biyoloji

Anatomi ve Fizyoloji

Klinik Mühendisliği

Biyofizik

Mesleki Sorumluluk ve Etik

Elektrik Devreleri

Biyomedikal Enstrümasyon

Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi

Biyoistatistik

Biyomalzemeler

Biyomedikal Görüntü İşleme

Biyosensörler

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Sağlık alanında kullanılan ve tedavi süreçlerini kolaylaştıran ekipmanları üreten şirketler biyomedikal mühendislerini çalışabilecekleri alanları oluşturur. Biyomedikal mühendisleri hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışabilirler. Sağlık alanında hem tedavi sırasında doktorların kullandıkları ekipmanları, hem de hastane sonrası hasta bakımında kullanılacak olan ekipmanları üreten pek çok medikal firması vardır. Bu firmaların tamamı biyomedikal mühendisleri ile çalışmaktadır ve bu pozisyonda oldukça fazla iş imkanı bulunmaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyomedikal mühendisleri hastanelerde ya da diğer sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Aynı şekilde araştırmalara destek olmak ve süreçlere katılmak için üniversiteler de biyomedikal mühendislerinin çalışma alanlarından biridir. Tüm bunların yanında biyomedikal mühendislerinin diğer çalışma alanlarını da şu şekilde sıralayabiliriz:

Tıp araştırma merkezleri

Tıbbı cihaz ya da tıbbi malzeme üreten ve satan firmalar

İlaç endüstrisi

Sağlık kuruluşları ve sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem departmanları

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Biyomedikal mühendisliği Türkiye'de elliye yakın üniversitede bulunmaktadır. Bu üniversitelerin her birinin taban puanları birbirinden farklıdır. Bu üniversiteler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi

İstanbul Yeditepe Üniversitesi

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

Ankara TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Denizli Pamukkale Üniversitesi

Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi