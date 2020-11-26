Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Tıpta kullanılan pek çok cihazım bakım, kurulum, onarım gibi pek çok aşamasında yer alan kişiler Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünde yetiştirilir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler, tıpta kullanılacak her türlü cihazın montajını ve üretimini yapan kişilerdir. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bu alanda donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu alanda çalışacak insanlara ihtiyaç her geçen gün artıyor.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü, tıpta kullanılan teknolojik aletlerin kurulum, bakım, onarım gibi pek çok işlemi ile ilgilenecek donanımlı elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir bölümdür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tıpta kullanılan teknolojik alet sayısı ve bunlarla ilgilenen donanımlı eleman sayısı da önemli ölçüde arttı.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) bölümü, tıpta kullanılan teknolojik aletlerin ömrünün uzun olmasını, düzenli bakım, onarım ve yeni cihazların kurulumunun yapışmasını sağlayacak donanımlı ve bu alanda bilgili elemanlar yetiştirmektir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunları, tıbbi araç ve gereçlerin hastanelere monte edilmesini sağlar. Aynı zamanda bu aletlerin nasıl çalıştığı ile ilgili diğer personelleri bilgilendirir. Bu kişiler cihazların aylık ve yıllık bakımları ile ilgilenir. Bozulan ya da zarar gören makinelerin tamiriyle ilgilenir. Tıbbi araç ve gereçlerin bulunduğu çok sayıda alanda çalışabilirler.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Bu bölümde alanında uzman kişiler yetiştirilmesi amaçlanır.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü okumak için TYT sınavına girmeniz ve bu sınavdan baraj puanı olan en az 150 puan ve üzeri puan almaya özen göstermeniz gerekir. Bu bölümden mezun olan kişiler Biyomedikal Cihaz Teknikeri unvanı ile çalışmaya başlıyor.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü, Türkçe okutulan bir bölümdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin teknoloji ile yakından ilgili olması ve teknolojik aletlerle uğraşmayı sevmesi gerekir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin TYT sınavından yeterli puan alması gerekir.

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Türk Dili

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Genel Sosyal Seçmeli Dersler

Anatomi ve Psikoloji

Mesleki Matematik

DC Devre Analizi

Dijital Elektronik

Yabancı Dil

Ölçme Tekniği

Fizik

Elektronik Cihazlar ve Analiz

Mikrodenetleyiciler

AC Devre Analizi

Mesleki Matematik

Mesleki Eğitim Stajı

Biyomedikal

Fizyolojik Sinyal Takipçileri

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

Çalışma Odası ve Yaşam Destek Ekipmanları

Sistem Analizi ve Tasarımı

Laboratuvar Cihazları

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü mezunları, tıbbi araç gereç ve sistemlerinin bulunduğu pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler daha çok devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışma imkanı buluyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyomedikal cihaz teknikerleri şu alanlarda çalışma imkanı bulabilirler;

Biyomedikal Ürün Satan Mağazalar

Biyomedikal Cihaz Üreten Firmalar

Teknik Servisler

Kamu Hastaneleri

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Özel Hastaneler

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ.

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR)

ANKARA ÜNİ.

EGE ÜNİ. (İZMİR)

ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ.

İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL)

AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN)

PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ)

KOCAELİ ÜNİ.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON)

TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ.

AFYON KOCATEPE ÜNİ.

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ.

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.