Biyoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyoloji bölümü canlıların yaşamını ve canlı organizmaları inceleyen bir bilim dalıdır. Her canlının incelemesi biyoloji alanına girer.

Biyoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Biyoloji Bölümü, canlıların fiziksel, kimyasal yapılarını fizyolojik mekanizmaları, moleküler etkileşimleri, kimyasal süreçleri, gelişimi ve canlı organizmaları inceler. Modern biyoloji, pek çok bilim dalı ile birlikte inceleniyor. Çin'in eski uygarlıkları, Hindistan yarımadası ve Mezopotamya uygarlıkları incelenerek biyoloji alanında gelişmeler yaşanması hedefleniyor.

Biyoloji Bölümü Nedir?

Biyoloji, canlı organizmaları, yapısal ve işlevsel evrimleri inceleyen ve organizmaların detaylı bir şekilde incelemesini yapan bir bilim dalıdır. Biyoloji bölümünde tüm bunları araştıracak ve bu alanda çalışmalar yapacak kişilerin yetiştirilmesini amaçlar. Biyoloji bölümünde okuyacak kişilerin gözlemci, araştırmacı, canlılarla yakından ilişkili, fen bilimlerinde başarılı, görme duyusu başarılı, sabırlı, akademik yeteneği yüksek ve renkleri birbirinden ayırt edebilen kişiler olması gerekir. 4 yıllık bir lisans bölümü olan Biyoloji Bölümü'nü bitiren kişiler, "Biyoloji Lisans Diploması" almaya hak kazanır ve bunun sonucunda "Biyolog" unvanı alarak çalışmaya başlar.

Biyoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Biyoloji bölümünün amacı, canlılar dünyası ve canlı organizmalar hakkında araştırma, gözlem, deney yöntemlerini kullanarak canlıların daha önce keşfedilmemiş yönlerini keşfetmeye çalışır. Biyoloji bilimi, diğer fizik, kimya ve matematik bilim dallarına da ışık tutar. Ülkemizde biyoloji bölümü, ilk olarak 1950'li yıllarda biyoloji “biyoloji enstitüsü” adı altında Tıp Fakültesinde eğitim veren bir bölümdür.

Biyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoloji bölümü mezunları kamu ve özel pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle kurumlarda, labratuvarlarda, hastanelerde biyolog olarak görev yapar. Biyoloji bilimini geliştirecek canlı formları üzerinde araştırma ve çalışmalar yapan biyoloji bölümü mezunları, pek çok alanda biyolog olarak görev yapar. Biyoloji, bilimsel deneyleri ve çalışmaları beraberinde getiren bir bilim dalıdır.

Biyoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Biyoloji bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversiteler, öğrencilerine 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı okuttuğu için kimi zaman eğitim süresi 5 yıla da çıkabiliyor.

Biyoloji Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Biyoloji bölümü okuyacak öğrencilerin canlılar familyasına meraklı olması, gözlem ve araştırma yeteneğinin yüksek olması, sayısal derslerle arasının oldukça iyi olması ve deney yapmaktan hoşlanması gerekir. Bu bölüme girebilmek için TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan alması gerekir.

Biyoloji Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Biyoloji bölümü, Türkçe okutulan bir bölüm olmasına rağmen bazı üniversiteler öğrencilerine 1 sene hazırlık bölümü okutuyor. Bu sayede öğrenciler, mesleki terimlerin İngilizce karşılığını öğrenme şansı elde ediyor.

Biyoloji Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Biyoloji bölümü, TYT sınavından alacağınız sayısal puan türüne göre öğrenci kabul ediyor.

Biyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Uygulamalı laboratuvar

Biyosidal Ürün Uygulamaları

Hayvan Embriyolojisi

Taksonominin Prensipleri

Hayvan sistematiği

Bitki sistematiği

Biyocoğrafya

Hayvan Histolojisi

Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni

Genetik

Biyoloji Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Biyoloji bölümünü bitiren kişiler, biyolog olarak pek çok alanda çalışma imkanı bulabilirler. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler Pedagojik formasyon alarak devlet okullarında ve özel okullarda Biyoloji öğretmenliği yapma imkanı buluyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda

Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde

Tıp Fakültelerinde

İlaç endüstrisi

Sağlık Bakanlığı

SSK hastaneleri

Özel sektör

Eğitim

Çevre ve Orman bakanlıkları

Biyoloji Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir

Biyoloji bölümünden mezun olan kişiler hastanelerde, ilaç sektöründe, kamu ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilir.

Biyoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Fen-Edebiyat Fakültesi)

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Fen Fakültesi)

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN)

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ.

ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ)

GAZİ ÜNİ. (ANKARA)

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ)

HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA)

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA)