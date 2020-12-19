Biyolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Biyolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Biyolog, canlıları ve canlıların yapısını inceleyen bilim insanlarıdır. Biyologlar, pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Biyolog Nedir?

Biyolog, bitki ve hayvan yaşamının temelini araştıran kişilerdir. Biyolog olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren Biyoloji bölümünden mezun olmanız gerekir. Biyologların eleştirel bir bakış açısına sahip olması gerekir. Aynı zamanda biyologlar, araştırma yapmayı sevmeli ve canlıların hayatı fonksiyonlarını incelemeye merak duymalıdır.

Biyolog Ne İş Yapar?

Biyolog, bilimsel araştırmalar yapan bir bilim adamıdır. Biyologlar eleştirel bir bakış açısı ile tüm incelemelerini gerçekleştirmelidir. Biyologların görev ve sorumlulukları görev aldıkları kurum ve kuruluşlara göre değişiklik gösterir. Biyologların başlıca görevleri ise şu şekildedir;

Tıpta hastalığı teşhis etmek, izlemek ve hastalığı tedavi edebilmek için yeni yöntemler geliştirir.

Organizmalar ve çevreleri arasındaki ilişkiyi araştırarak biyolojik veriler toplayarak analiz eder.

Tarımda bitki, ekosistem ve hayvanları inceleyerek tanımlar ve sınıflandırır.

Örnek toplar, ölçüm yapar, çizim yapar ve organizmaların fotoğraflarını çeker.

Suda yaşayan tüm bitki ve hayvanları inceler. Radyoaktif ve çevre kirliliği hakkında bilgi toplar ve araştırmalar yapar.

Yabani hayvan popülasyonunu inceler.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesi ve kullanılması için planlamalar yapar.

Araştırma sonuçlarını rapor halinde sunar.

Arazi ve sulak alanların potansiyel kullanım alanlarını belirlemek ve bunun çevreye olan etkilerini araştırmak, çevre koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapmak biyologların başlıca görevleri arasında yer alır.

Biyolog Nasıl Olunur?

Biyolog olabilmek için 4 yıllık Biyoloji Bölümünü bitirmeniz gerekir. Bu bölüme girebilmek için de TYT ve AYT sınavlarına girerek açılan sınırlı sayıda kontenjana girmenize yetecek bir puan almanız gerekir. TYT sınav türünden 150 puan ve üzeri alanlar AYT sınavına girmeye hak kazanır. Biyoloji bölümünde 8 yarıyılda okutulan tüm dersleri başarı ile geçen kişiler, “Biyoloji Bölümü Lisans Diploması” almaya hak kazanarak “Biyolog” unvanı alarak çalışma hayatına ilk adımı atabilirler.

Biyolog Olma Şartları Nelerdir?

Biyolog olmak isteyen kişilerin canlılar familyasına ilgi duyması, araştırmayı ve yeni şeyler öğrenmeyi seven bir kişiliğe sahip olması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin sayısal düşünce yeteneği gelişmiş olması gerekir. Biyolog olabilmek için öncelikle TYT sınavında barajı geçerek AYT sınavına girmeniz ve Biyoloji lisans bölümüne girmeye hak kazanmanız gerekir.

Biyologların Maaşları Ne Kadardır?

Ülkemizde işe yeni başlayan bir biyolog genellikle asgari ücretle işe başlarken 6.000 TL’ye kadar maaş alma imkanı buluyor. Biyologların ne kadar maaş alacağı nerede çalışacağına ve bu kurumda üstleneceği göreve göre farklılık gösterir. Aynı zamanda bu kişilerin ne kadar maaş alacağı kendini alanında ne kadar yetiştirdiğime de doğrudan ilgilidir.

Biyologların İş İmkanları Nelerdir?

Biyologlar hem kamuda hem de özel sektörde pek çok alanda çalışma imkanı bulabilir. Bu kişiler, genellikle hastanelerde ve laboratuvarda görev alır. Ülkemizde Biyologlara ihtiyaç olduğundan bu kişiler iş bulmakta genellikle zorluk çekmiyor.

Biyologların Nitelikleri Nelerdir?

Analitik ve sayısal düşünme becerisinin gelişmiş olması,

Disiplinli ve detaylara önem veren bir kişiliğe sahip olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olması,

Rapor yazıp sunabilecek yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak,

Projelendirme ve zaman yönetimi konusunda becerikli olmak gibi özelliklere sahip olması gerekir.