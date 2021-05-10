Biyokütle Nedir? Biyokütle Kaynakları Hakkında Bilgi

Biyokütle bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan etkin ve verimli bir enerji elde etme yöntemidir. Sahip olduğu yüksek potansiyel nedeniyle son derece kullanışlıdır.

Biyokütle Nedir?

Biyokütle; henüz fosil haline gelmemiş, yakın zamanda yaşamış ya da hala yaşayan canlılardan elde edilen biyolojik malzemelere verilen genel isimdir. Bu haliyle biyokütle doğal bir enerji kaynağıdır. Genellikle yakıt elde etmek için ya da endüstriyel alanda kullanılan biyokütle, henüz fosilleşmediği için fosillerden elde edilen enerjiye göre doğaya çok daha az atık bırakır. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde biyokütleden enerji üretimi oldukça yaygındır.

Biyokütle, hayvansal ve bitkisel doğal ve organik maddeler içerirken; fosil kaynaklardan elde edilen kömür ve petrol gibi maddeleri içermez. Bu nedenle genelde kuru ağırlıkla ölçülür. Güneş enerjisinin depolanmış hali olarak da tanımlanan biyokütle verimli ve temiz enerji elde etmek için yaygın olarak kullanılır. Biyokütle; enerji elde etmede, motorlarda ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılan organik ve doğal kaynaklardır.

Biyokütle Kaynakları Nelerdir?

Biyokütle; güneşten gelen enerjinin bitkisel ve hayvansal atıklarda depolandığı durumlarda elde edilir. Bu organik malzemelerin bütünü olarak tanımlanan biyokütle hayvansal, bitkisel, ormansal kaynaklardan, organik çöplerden ve endüstriyel atıklardan elde edilir.

Hayvansal Kaynaklar; mezbahane atıkları, hayvan dışkıları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklardır. Bitkisel atıklar; ayçiçek ve soya gibi yağ oranı yüksek bitkiler, şeker pancarı ve patates gibi şeker ve nişasta için kullanılan bitkiler, keten ve kenevir gibi elyaf üretiminde kullanılan bitkiler, bezelye ve fasülye gibi yüksek proteinli bitkiler ve tarımsal ve bitkisel atıklardır. Ormansal kaynaklar, çeşitli ağaçlardan elde edilen odun gibi orman atıklarıdır. Endüstriyel ve organik atıklarsa; evsel atık sular, sanayi tesis atıkları, kanalizasyon suyu, dip çamuru, endüstriyel ve sanayi atıklarıdır.