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Biyokimya testi nedir, nasıl yapılır? Hemogram ve biyokimya testlerinde nelere bakılır?

Biyokimya testi nedir, nasıl yapılır Hemogram ve biyokimya testlerinde nelere bakılır

Biyokimya, canlı dokularını oluşturan maddeleri ve bu maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Basit ya da gelişmiş her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır. Bunların hepsi ise biyokimyanın konusudur. Canlı dokularından ayrıştırılan her dokunun o canlının fonksiyonlarında çeşitli görevleri bulunur. Biyokimya testi nedir, nasıl yapılır sizler için derledik.

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Tüm bu fonksiyonların hepsi bir denge içindedir. Bu dengede yaşanan en ufak bir bozukluğun ardından pek çok sorunu ortaya çıkarır.

 Biyokimya Testi Nedir?

 Biyokimya testi, bir çeşit bir kan tahlilidir. Vücuttaki madde dengesizliğini ve bu dengesizliğin ne anlama geldiğini anlamak için yapılır. Kan dokusu, vücuttaki her türlü fonksiyonun yürütülmesini sağlar. Her türlü kimyayı içinde barındırdığı için vücudun durumu hakkında önemli bilgiler verir. Biyokimya tahlillerinin en önemli olanları ise, kan tahlillerindendir.

 Sık rastlanan pek çok hastalık bu test ile ortaya çıkar. Genellikle de endokrin (hormonal) ve metabolik bozuklukların değerlendirilmesi için kullanılır. Aynı zamanda yaşamsal maddelerin fazlalığı ya da eksikliği vücudumuzdaki organların nasıl çalıştığı hakkında da önemli bilgiler verir. Bu da farklı organların kanın kimyası üzerindeki etkisini gösterir.

 Biyokimya Testi Nasıl Yapılır?

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 Biyokimya tahlili yaptırmak isteyen birinin öncelikle Dahiliye servisine başvurması gerekir. Dahiliye servisinde görev yapan doktor şikayetinizi dinledikten ve muayene yapar. Daha sonra düşüncelerini netleştirmek için bu kişileri Hematoloji laboratuvarına yönlendirir. Burada hastadan cam bir tüpe biraz kan alınır ve etiketlenir. Etiketleme işlemi doktorun istediği kan sonucunu çıkartmak için yapılır. Aynı zamanda da karışıklığı engeller. Etiketlenen bu tüp laboratuvara incelemeye gönderilir. Sonuçlar çıktığında ise, hastaya aktarılır.

 Biyokimya testleri, hastalıkların tanısının konulması, hastalığın önlenmesi ve tedavi edilmesi için yapılır. Kişilerin hayat kalitesini azaltan sağlık sorunları biyokimya laboratuvarında yapılan testler sonucunda ortaya çıkarılabilir.

 Hemogram ve Biyokimya Testlerinde Nelere Bakılır?

 Biyokimya testleri arasında en çok isteneni kan tahlilleridir. Kan, vücudun her yerini sarar. Aynı zamanda bütün organları dolaşır ve organların işlevini yerine getirmesi için gerek duyduğu hayat sıvısını iletir. Yani kan, tüm vücudun her fonksiyonundan sorumludur. Hastalıkların pek çoğu, kandan belli olur ve kan tahlilleri ile ortaya çıkar.

 Kan tahlilleri, biyokimya ve hematoloji laboratuvarında cam tüp içine test yapılacak olan kişiden kan numunesi alınarak yapılır. Alınan numune ise, biyokimya laboratuvarında incelenir.

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 Yapılan pek çok biyokimya testi herhangi bir hazırlık gerektirmeden gerçekleştirilebilir. Bazı tahlillerde kişilerin son 10 -12 saat içinde yemek yememiş olması, alkol, su gibi diğer sigara içmemesi, sıvı gıdalar almaması ve kimyasal herhangi bir ilaç kullanmaması istenebilir.

 Tam kan sayımı yani (hemogram), kişinin varsa hastalıkları ve genel sağlık durumu hakkında fikir veren bir kan testidir. Bu test ile kan dolaşımı içinde yer alan hücreler ve hücrelerle ilgili bazı değerler ölçülür.

 Hemogram, kanda bulunan hücrelerin oranlarının ve sayısının tespit edilmesi için yapılan bir kan testidir. Kan dolaşımındaki hücrelerin kemik iliğinde üretilmesi nedeni ile dolaylı olarak kemik iliğinin değerlendirilmesini de sağlar. Hemogram testi için öncelikle kişiden kan alınması gerekir. Kan alınması işleminin ise, aç karnına yapılmasına hiç gerek yoktur. Genel sağlık durumu, hastalık sürecinin değerlendirilmesi ya da tedavinin etkisi için kullanılan hemogram testi, aynı zamanda pek çok hastalık için tanı aşamasında yönlendirici bir etkiye sahiptir. Hemogram kan sayımı ile birlikte şu hastalıklar tespit edilebilir;

Lösemi ve diğer kanserler

Enfeksiyon ve inflamasyon

Kemik iliği hastalıkları

Anemi

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Akdeniz anemisinin de içinde bulunduğu talasemiler

Vücut savunmasında bulunan hücrelerin doku ve organlara saldırması sonucunda meydana gelen otoimmün hastalıklar

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