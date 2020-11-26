Biyokimya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyokimya bölümü lisans eğitimi ile verilen bir bölümdür. Bölümde çok çeşitli kimya ile ilgili dersler görülmektedir. Biyokimya bölümü aracılığı ile WAT programına katılabilir aynı zamanda okumuş olduğunuz üniversitenin anlaşmalı olduğu Avrupa'da yer alan üniversiteler ile birlikte erasmus programlarına da katılabilirsiniz.

Biyokimya Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Kimyada hücrenin biyolojik açıdan incelemesini amaçlayan bir bölümdür. Biyokimya bölümü hücreyi aynı zamanda moleküler düzeyde de inceler. Bu şekilde hücreyi daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Biyokimya bölümü üniversitelerde eğitimi verilen ve en prestijli bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölüm hem yaşam bilimi aynı zamanda kimyasal bilimi olarak da adlandırılmaktadır. Biyokimya bölümü kendi içerisinde 3 alana ayrılmaktadır.

Biyokimya Bölümü Nedir?

Maddeyi hem biyolojik açıdan hem de moleküler açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Biyokimya bölümü metabolizma, yapısal biyoloji ve enzimoloji alanında 3'e ayrılır. Kendi içerisinde farklı bilim dalları ile ilişkili bir bilim dalıdır. Biyokimya bölümü üniversitelerde eğitimi verilen bir bölümdür. Bu bölüm yaşam bilimi olarak da bilinmektedir.

Biyokimya Bölümünün Amacı Nedir?

Biyokimya bölümümün amacı biyolojik bilimler açısından sağlık bilimleri ve beslenme çevresi ile ilgili bilgili kişiler yetiştirmektir. Bu konularda gerekli eğitimi vererek nitelikli kişiler yetiştirmek biyokimya bölümünün en temel amaçlarından bir tanesidir. Bölümde diğer ayrılan alt bilimlere de teşvik vardır. Öğrenciler diğer bilim dallarını da seçebilirler.

Biyokimya Mezunu Ne İş Yapar?

Biyokimya mezunu gıda tıbbi ilaç fabrikalarında görev almaktadırlar. Aynı zamanda tıbbi üretim, kozmetik ve deterjan üretiminde de biyokimya bölümü mezunları görev almaktadırlar. Buralarda üretime destek vererek çeşitli araştırmalar neticesinde üretimi sağlamaktadırlar.

Biyokimya Bölümü Kaç Yıllıktır?

Biyokimya bölümü 4 yıllık bir bölümdür.

Biyokimya Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak için üniversite sınavına giderek gerekli puanı almak şarttır. Lisans eğitimi verildiğinden ötürü en az 180 tercih baraj puanını geçmek önemlidir. Biyokimya bölümü için ayrıca başarı sıralaması da önemlidir. Başarı sıralaması üniversiteden üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir. Biyokimya bölümü için kimyaya ilgi duymak da önemli detaylar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda sayısal alanında puan yapmak gerekir. SAY puan türünde öğrenci kabul ettiğinden ötürü matematik ve biyoloji gibi derslerde iyi netler yapmak gerekir.

Biyokimya Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Biyokimya bölümü öğretimi İngilizce değildir.

Biyokimya Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Biyokimya bölümü sayısal puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Biyokimya Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Biyoloji

- Genetik Moleküler

- Biyoteknoloji

- Besin Biyokimya

- Anorganik Kimya

- Endokrinoloji

- Adli Kimya

- Histoloji

- Fizyoloji

- Mikrobiyoloji

Biyokimya Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyokimya bölümü mezunları pek çok alanda iş imkanına sahiplerdir. İlaç saniyede biyokimya mezunu istihdam edilirler. Bu alanda ilaç üretiminde biyokimya mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Kozmetik sanayi ve kozmetik üretiminde de yine biyokimya mezunlarının çalıştığı alanlardandır. Kozmetik ürünlerinin üretiminde biyokimya mezunları çalışmaktadır. Bazı alkol üretim tesislerinde de yine biyokimya mezunlarına ihtiyaç duyulur. Alkol üretimi ile birlikte pek çok biyokimya mezunu bu alanda iş bulabilir.

Biyokimya Çalışma Alanları Nelerdir?

- İlaç Sanayi

- Kozmetik Sanayi

- Deterjan Üretimi

- Üniversiteler

- Alkol Üretim Tesisleri

- Kimyasal Ürünler Üretimi

Biyokimya Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Cumhuriyet Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Dumlupınar Üniversitesi

- Iğdır Üniversitesi

- Avrasya Üniversitesi