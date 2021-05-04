Biyografi Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Biyografi Nasıl Yazılır Ve Nelere Dikkat Edilir

Tanınmış olan kişilerin yaşamları herkes tarafından merak edilmektedir. Siyaset adamı, sporcu, yazar ve daha birçok kişinin yaşam öyküleri merak edilir ve öğrenilmek istenir. Bu kişilerin hayatlarını öğrenmenin en kolay yolu ise biyografilerini okumaktır. Kişinin hayat öyküsünü yazınsal hale getiren biyografi, edebiyat alanında öğretici metinler arasında yer almaktadır.

Biyografi Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Biyografi, kişisel hayatı konu alan bir yazı türüdür. Yazar, sporcu, devlet lideri, din görevlisi ve daha birçok kişi hakkında biyografi yazılabilir. Biyografiye konu olan kişinin hayatı olduğu gibi yazıya aktarılır. Yalan veya abartılı bilgiler biyografi içerisinde yer almaz. Biyografiye konu edinilen kişinin hayatı değiştirilmeden aktarılır. Yani biyografinin mutlaka gerçek bilgilere dayanması gerekmektedir.

Biyografi Özellikleri

- Hayat hikayesi yazılacak olan kişi toplum tarafından tanınıyor olmalıdır,

- Anlatılanlar kronolojiye uygun olarak ilerlemelidir,

- Kurguya yer verilmez. Anlatılanlar gerçeğe uygun şekilde aktarılır,

- Biyografi bir yazar tarafından yazılmalıdır,

- Anlatımda belge ve tanıklardan yararlanılabilir,

- Anlatım sade, açık ve anlaşılır olmalıdır,

- Kişinin farklı yönlerinden bahsedilir,

- Biyografiyi yazacak kişi eğer kendi hayatını konu edinecekse buna otobiyogtafi adı verilir,

- Genellikle okuyucuda daha çok ilgi uyandıracak kişiler seçilir,

- Biyografiye konu olan kişinin hayatı tarafsız bir şekilde anlatılmalıdır.

Biyografi hem edebiyat hem de kültür açısından oldukça önemlidir. Çünkü, geçmişte yaşayan önemli kişilerin biyografilerinde o döneme ait birçok özelliğe rastlamak mümkündür. Bu yüzden edebiyat ve kültür arasında önemli bir tür olarak biyografiyi görebiliriz.

Biyografi ilk olarak Plutarkhos öncülüğünde ortaya çıkmıştır. 16. yüzyılda yaşanan gelişmeler ile biyografi türü iyi bir noktaya gelmeye başlamıştır. 20. yüzyılda ise oldukça objektif olarak başarılı biyografiler yazılmaya devam edilmiştir.

Biyografi Nasıl Yazılır ve Nelere Dikkat Edilir?

Biyografi yazarken dikkat edilmesi gereken önemli ayrıntılar vardır. Biyografiyi okuyacak kişiler için ilgi çekici bir yazı yazmak son derece önemlidir. Tabi bunu yaparken kişi hakkında doğru bilgileri kullanmanız gerekmektedir. Aksi halde yanlış bilgiler verdiğiniz biyografi başarılı olmaz.

Biyografi Yazılma Şekli



- Öncelikle yazacağınız biyografinin hitap edeceği kitleyi belirlemelisiniz,

- Hedef kitle belirlendikten sonra biyografisini yazmak istediğiniz kişiyi seçebilirsiniz,

- Biyografinin yazılma amacına göre kişi hakkında araştırmalar yapmaya başlayabilirsiniz,

- Yapılan araştırmalar sonrasında biyografiyi yazmaya başlayabilirsiniz,

- Biyografiyi yayınlanmadan önce en iyi şekle getirdiğinize emin olmalısınız,

- Son olarak ise kontrollerini yaptığınız biyografiyi yayınlayabilirsiniz.

Biyografi Yazarken Dikkat Etmeniz Gerekenler

1- Biyografiyi yazarken belirli bir plan doğrultusunda gitmeniz oldukça önemlidir. Bunun için giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini iyi bir şekilde planlamalısınız.

2- Yaşanan önemli olayları atlamadan sıralı bir şekilde yazmalısınız.

3- Açık ve anlaşılır bir dil kullanın. Tarafsız olarak ve yorum katmadan bilgileri yazın.

4- Biyografiyi yazarken titiz olmaya özen gösterin. Dikkatli bir şekilde çalışmaya dikkat edin.

5- Biyografiyi daha ilgi çekici hale getirmek için gayret gösterin. Bunu yaparken abartı ve yanlış bilgiler vermekten kaçının. Okuyucunun anlayacağı ve ilgi duyacağı bir anlatım oluşturun.

6- Biyografiyi yayınlayacağız bir yer varsa eğer izin almayı unutmayın.

7- Biyografiyi iyice gözden geçirmeden yayınlamayın. Gerekirse eksik gördüğünüz yerleri tamamlayın ve biyografiyi son şekliyle yayınlayın.