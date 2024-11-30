‘Biyografi Akademileri’ öğretmenlerle buluşacak

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Ülke genelinde 40 şehirde açılan ‘Biyografi Akademileri’nde, yaşadıkları şehre değer katan insan hazineleri, geleceğin mimarları öğretmenlerle tanıştırılacak. Öğretmenlere, bu akademiler aracılığıyla tarihe mal olmuş şahsiyetlerin hayatlarına derin bir yolculuk yapma fırsatı sunulacak. Bu yolculuklardan elde edilen birikimin günümüze uyarlanması ve geleceğe taşınması da önemli bir kazanım olarak görülüyor. Akademilerde; Neşet Ertaş, Özay Gönlüm, Doğan Cüceloğlu, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Velî, Hacı Bayram Veli, Somuncu Baba, Emir Sultan, Süleyman Çelebi, İsmail Hakkı Bursevî, Eşrefoğlu Rumi, Necip Fazıl, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç ve Karacaoğlan gibi çok sayıda ilim, irfan ve sanat dünyasından öncü şahsiyetin hayatı ele alınacak. Ayrıca akademilerde, biyografik çalışmalar yapan yazarlar, akademisyenler ve sanatçılar sunumlar yapacak.