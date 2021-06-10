Biyogaz Nedir, Nasıl Üretilir? Biyogaz Nerelerde Kullanılır?

Biogaz konusu çok büyük önem arz eden konulardan biri olma niteliği taşır. Bunun en önemli sebebi ise biogaz'ın yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alıyor olmasıdır.

Biyogaz Nedir, Nasıl Üretilir?

Özellikle de biogaz nedir sorusu insanların en fazla sorduğu ve yanıtını bulabilmek adına araştırma yaptığı bir konudur. Bu bakımdan bu sorunun yanıtı bir hayli önem taşımaktadır. Biyogaz, anaerobik (oksijensiz) durumda olan bir ortamda organik maddenin mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıyla üretilen hidrojen, karbondioksit, metan, sülfür, hidrojen azot ve su gibi farklı gazların karışımını ifade eden bir terimdir.

Biyogaz üretimi ise, tarımsal atık niteliğine sahip olan (tahıl sapı, haşhaş küspesi, çimen vb.), hayvansal atık niteliğine sahip olan gübre (inek, tavuk, koyun, domuz, keçi, at vb.), belediye atığı, atıksu çamuru, bitki artıkları, peynir altı suyu gibi çok çeşitliliğe sahip olan gıda endüstrisi atıkları, yeşil atık yahut yiyecek atığı gibi ham maddelerden elde edilir. Biyogaz, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde yerini almakta olup biyokütle enerjisi olarak da ifade edilebilmektedir.

Biyogaz, oksijensiz durumdaki ve kapalı bir sistem içinde yer alan malzemeleri sindiren (parçalayan) metanojen ya da anaerobik organizmaların anaerobik sindirim diğer tabiri ile çürütme ya da biyolojik çözünme yoluyla materyallerin parçalanması ve fermantasyon neticesinde üretilir.

Bu kapalı sistem anaerobik bir çürütücü ya da bir biyoreaktör olarak isimlendirilmektedir. Elde edilmiş durumda olan biogaz, basınca dayanıklı niteliğe sahip olan bir depoda depolanır. Sonrasında temizlenip, zenginleştirilme işlemine tabi tutulduktan sonra direk yakılabilir ya da enerji üretimi amacı doğrultusunda bir gaz motoruna iletimi gerçekleştirilir.

Anaerobik çürütme ürütme işleminin aşamalarının varlığı söz konusudur. Bu noktada biyogaz oluşum aşamaları dört basamaktan oluşmaktadır. bunlar:

1- Basamak - Hidroliz: İlk adımda, hidrolitik mikroorganizmalar tarafından üretilmiş durumda olan hücre dışı enzimler (örneğin, amilaz, selülaz, lipaz ve proteaz), karmaşık nitelikteki organik polimerleri basit, çözünür, monomerlere ayrıştırma işlemini gerçekleştirir.

2- Basamak - Asidogenez (Fermentasyon): Hidrolizden kaynaklanmış durumda olan küçük moleküller dönüştürülür. Propiyonik asit, asetik asit ve bütirik asit gibi uçucu yapıdaki yağ asitlerinin bir karışımı asitojenler (fermentatif bakteri) tarafından meydana getirilir.

3- Basamak - Asetogenez: Üçüncü aşamada, asetojenik bakteriler uçucu nitelikteki yağ asitlerini asetat, CO2 v ya da hidrojene dönüştürme işlemini gerçekleştirirler.

4- Basamak - Metanogenez: Son aşamada gerçekleşen metanojenezde ise, metanojenler asetat/asetik asitten ve CO2+H2’dan CH4 diğer tabiri ile metan ve CO2 (karbondisoksit) üretim işlemi gerçekleşir.

Biyogaz Nerelerde Kullanılır?

Yenilenebilir bir enerji olarak karşımıza çıkan biogaz ile alakalı olarak çok merak edilen bir diğer önemli konu ise biogaz nerelerde kullanılır şeklindeki sorunun cevabı olmaktadır. Bu sorunun yanıtı ile alakalı olarak şu şekilde bilgiler verilebilmektedir. Boagaz'ın kullanımın olduğu alanlar bir hayli fazladır. bunlardan bazılarını ise şu şekilde liste halinde vermek mümkündür:

- Elektrik üretimi yapılan yerlerde kullanılır.

- Isı üretimi amaçlı olarak kullanılır.

- Seracılık ve Tarımsal faaliyet alanlarında oldukça yaygın olarak kullanılır.

- Motorlarda yakıt ve yan ürün olarak kullanılabilmektedir.

- Kojenerasyon tesislerinde ısı ve enerji üretilmesi gayesi doğrultusunda kullanılır.

Türkiye'nin biyoenerji kullanım alanları temel olarak iki şekilde geçekleşmektedir. Bunlardan birincisi endüstriyel yakıt olarak kullanmak, ikincisi ise ısınma ve ısı elde etmek şeklindedir.