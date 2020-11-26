Biyoenformatik Ve Genetik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü, biyoinformatik ve genetik üzerine yapılan araştırmaların yararlı yönünü yerine getirmeye yardımcı olan ve bu amaçla elde edilen verilerin anlamlandırılmasının yanı sıra ve güvenilir ellerde kullanıma uygun şekle getirilmesi adına çalışmalarda bulunur.

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Biyoenformatik ve Genetik; canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelerin çözülmesi, çözülen bu şifrelerin ise, tıp, biyoteknoloji gibi çok fazla alanda iyileştirme amaçlı kullanılması, depolanması ve anlamlı hale getirilmesi için istatistiksel yöntemler geliştiren kişilerin yetiştirildiği bir bölümdür.

Biyoenformatik ve Genetik Nedir?

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü, biyoinformatik ve genetik konularıyla alakalı olarak gerçekleştirilen araştırmaların yaralı olan yönünü yerine getirmeye yardımcı niteliğe sahip durumda olan, elde edilen verilere anlam kazandırılması ve doğru ellerde kullanıma uygun şekle getirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmekte olan akademik bir disiplin olarak varlık göstermektedir.

Biyoenformatik ve Genetik Bölümünün Amacı Nedir?

Biyoenformatik ve Genetiğin en temel amacı, DNA nükleotid diziliminden yararlanarak insan vücudunda oluşan hastalıkların neden ortaya çıktığı ve gelişen hastalığa yönelik olarak en etkili tedavi girişimlerinin geliştirilmesidir olmaktadır. Biyoenformatik ve Genetiğin bölümünün amacı ise yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini mümkün kılan kişilerin eğitimini gerçekleştirerek topluma kazanmaktır.

Biyoenformatik ve Genetik Mezunu Ne İş Yapar?

Biyoenformatik ve genetik mezunu olan kişiler; bilimsel alanda yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan verilere anlam kazandırılması ve gerekli birimlerde doğru çalışmalar ışığında kullanılabilir olması için gerekli olan her türlü çalışmaları hayata geçirirler.

Biyoenformatik ve Genetik Kaç Yıllıktır?

Biyoenformatik ve Genetik, üniversitede Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi kapsamı içerisinde eğitimi sağlanmakta olan 4 yıllık bir lisans bölümü olarak faaliyet göstermektedir.

Biyoenformatik ve Genetik Okumak İçin Ne Gereklidir?

Biyoenformatik ve genetik bölümü okumak için gerekenlerin başında kişinin dikkatli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Bunun dışında sorumluluk sahibi, çok temiz, çok düzenli, sabırlı, meraklı ve araştırmacı kişiliğe sahip olmak, değişik görüşlere ve yeniliklere açık olmak, programlı çalışmayı sevmek, ekip çalışmasına yatkın olmak, pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen bir yapıya sahip olmak, yazılı ve sözlü iletişim gücü yüksek olmak, matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözme yeteneğinin gelişmiş olması yüksek, fen bilimleri ve yabancı dil ilgisi olan kişiler olmak çok önemlidir.

Biyoenformatik ve Genetik Öğretimi İngilizce midir?

Biyoenformatik ve Genetik Öğretimi İngilizce olarak verilmektedir. Bu bakımdan İngilizce dil bilgisi önemli bir yere sahiptir.

Biyoenformatik ve Genetik Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Biyoenformatik ve Genetik bölümü yalnızca Sayısal puan türüne göre öğrenci alımını yapmaktadır.

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitede biyoenformatik ve genetik bölümünde eğitim almayı hedefleyen ve tercih edecek olan öğrencilerin sorumlu olacağı dersler;

-Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri,

- Yapay Zeka ve Yapay Sinir Ağları

- Algoritmaların Tasarımı ve Analizi,

- Programlama Dilleri,

- Bilgisayar Tabanlı İlaç Tasarımı,

- Kimya,

- Hücre Biyolojisi ve Genetik,

- Genomik ve Proteomik,

- Organik Kimya,

- Nümerik Metotları ve Optimizasyon,

- Biyoinformatik,

- İstatistiksel Termodinamik,

- İlaç Tasarımı ve İlaç Etkilerinin Organik Kimyası,

- Biyoloji içinde Akışkanlar Dinamiği,

- Moleküler Modelleme ve Simülasyon,

- Nörobiyoloji,

- Farmakokinetik Enzim Kinetiği,

Biyoenformatik ve Genetik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Biyoenformatik ve Genetik mezun olan öğrencilerin iş imkanları ve olanaklarının başında çeşitli kamu ve özel sektörler yerini almaktadır. Ayrıca gıda ve tarım sektörleri araştırma birimleri, biyomedikal, biyoteknoloji, çevre koruma ve kalite kontrol birimleri, hastanelerin tüp bebek üniteleri ya da araştırma laboratuvarlarında genetik uzmanı olarak iş bulma ve çalışma olanaklarına sahiptirler. .

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Biyoformatik ve Genetik bölümü mezunlarının iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri çok çeşitli kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Bunlar arasında ise;

- İlaç firmaları,

- Gıda ve tarım sektörleri

- Tıbbi araştırma laboratuvarları,

- Hijyen ve dezenfektan firmaları,

- Kozmetik şirketlerini saymak mümkün olmaktadır.

Biyoenformatik ve Genetik Çalışma Alanları Nelerdir?

Biyoenformatik ve genetik çalışma alanlarının başında biyoinformatik ve genetik inceleme yapan özel kuruluşlar gelmektedir. Biyoenformatik ve genetik uzmanları; üniversitelerde akademisyen olarak çalışmalarını sürdürebilirler. Ayrıca ilaç şirketlerinde, hastanelerde ve biyoinformatik ve genetik inceleme yapan özel kuruluşlarda çalışmalarını gerçekleştirebilirler. Adli tıp kurumlarında çalışabilirler.

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Biyoenformatik ve Genetik Bölümü olan yalnızca tek bir üniversite bulunmaktadır. Bu üniversite ise; İstanbul'da faaliyet gösteren Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesidir.