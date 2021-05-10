Biyoçeşitlilik Nedir Ve Neden Önemlidir? Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler

Doğada insan dışında yer alan çok sayıda canlı ve cansız türler bulunmaktadır. Doğa, yaratılış gereği eşsiz bir yapıya sahiptir. Bu sistemin doğal veya beşeri olan etmenler ile zaman zaman bozulduğu görülür. Bu bozulmaların yol açtığı sorunlar ise gelecek için kaygı duymamıza neden olmaktadır.

Doğaya her zaman için sahip çıkmak gerekmektedir. Doğanın dengesini bozacak davranışlardan mutlaka kaçınmak gerekir.

Biyoçeşitlilik Nedir ve Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik, bir bölgede bulunan türlerin, genlerin veya ekosistemlerin oluşturduğu bir bütündür. Canlılar ve doğa için en önemli unsurların başında biyoçeşitlilik gelmektedir. Yani canlılar için hayati bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bütün canlı organizmalar arasında yaşanan değişimler biyoçeşitlilik içerisinde yer almaktadır.

Doğada yer alan canlılar hayatta kalmak ve varlığını sürdürebilmek için sürekli bir döngü içerisindedir. Bu döngünün belirlenmiş olan kuralları vardır ve herhangi bir bozukluk olduğunu da problemler yaşanması beklenir. Bu problemler ise canlıların geleceğini olumsuz yönde etkileyebilir. O yüzden biyoçeşitliliği ciddiye almakta fayda vardır.

Bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliği olması gereken seviyelerin altına düşmemelidir. Çünkü, seviyeler azaldıkça bitki ve hayvan türlerinin yok olması söz konusu olabilir. Böyle bir durum yaşanması insanın geleceğini olumsuz olarak etkiler.

Biyoçeşitlilik Neden Önemlidir?

Biyoçeşitliliğin önemli olduğu ve bu konuda hassas davranılması gerektiği bilinen bir durumdur. Biyoçeşitliliğin en büyük önemi ise canlıların hayatlarını devam ettirmesi ile ilgilidir. Yani daha iyi bir hayata sahip olmak ve geleceğe daha emin adımlarla ulaşmak için biyoçeşitliliğe önem verilmesi gerekiyor. Aksi halde canlı varlığı tehlikeye girebilir.

Biyoçeşitliliği sağlayan bitki ve hayvan türlerinin fazla olması gerekmektedir. Bu sayede hem ekonomik kazanç sağlamış olur hem de eko sistem dengede tutulmuş olur. Doğada bulunan her hayvanın ve her bitkinin sağladığı çeşitli faydalar vardır. Bu faydalar biyoçeşitliliği sağlayan en önemli etkenlerin başında gelir.

Yeryüzünde bulunan hayvanlar beslenme ve barınma şekilleri ile doğaya yardımcı olur. Tarım için zararlı olan birçok böcek türü başka hayvanlar tarafından tüketilmektedir. Bu sayede tarımın geleceği korunmuş olur. Örneğin, balık türünün fazla olması balıkçılığın geleceğini olumlu yönde etkiler. Buna benzer daha birçok durum biyoçeşitliliğe olumlu katkı sağlamış olur. Ayrıca, bitkilerde erozyonu önler ve ormanların varlığı ise daha temiz bir dünya yaşanmasına katkı sağlar.

Biyoçeşitliliği Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Biyoçeşitliliğin önemi belirtildiği gibi oldukça fazladır. İnsanların, geleceğini daha sağlam bir zeminde hazırlamak için biyoçeşitliliğe ihtiyaç vardır. Örneğin, koyun, inek, keçi ve buna benzer hayvanların azalması hayvancılığa büyük bir zarar verir. Bunun sonucunda sistem bozulur ve birçok sorun yaşanması kaçınılmaz olur. Bundan dolayı biyoçeşitliliği etkileyen faktörler iyi bir şekilde bilinmelidir.

Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler üç gruba ayrılmıştır; fiziki, biyolojik ve paleocoğrafya.

1- Fiziki Faktörler

- İkiim,

- Yer Şekilleri,

- Toprak,

- Deniz ve karaların dağılışı.

2- Biyolojik Faktörler

- İnsanlar ve diğer canlılar.

3- Paleocoğrafya

- İklim değişiklikleri,

- Kıtaların kayması.

Biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerden doğal olanlara müdahale etme şansımız bulunmaz. Ancak, insan kaynaklı etkenlerin mutlaka azaltılması gerekmektedir. En basit örnek olarak, yanlış ve kaçak yapılan avcılık ile insanın geleceği için gerekli olan hayvanların hayatı tehlikeye girmektedir. Bunun gibi olumsuz durumların yaşanmaması için dikkatli ve duyarlı olmakta fayda vardır.