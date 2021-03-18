Bıyık Bırakmak ne demek? Bıyık Bırakmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bıyık bırakmak deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Bazı deyimlere kulağımız o kadar aşina olmuştur ki sürekli kullanımından dolayı bu sözcüklerin deyim olduklarını fark etmeyebiliriz. Bıyık bırakmak deyimi de işte böyle bir deyimdir.

Bıyık Bırakmak Ne Demek?

Erkek bireyler tıraş olduklarında sakallarını keserken bıyıklarını kesmez ve uzamasına izin verirse işte bu durum bıyık bırakmak deyimi ile açıklanmaktadır. Bu deyimi günlük yaşantımızda sıklıkla duyarız.

Bıyık Bırakmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bıyık bırakmak deyimi erkeklerin yüz bölgesinde bulunan tüyleri keserken dudak üstünde tüyleri kesmemesi ve uzamasına izin vermesi şeklindedir. Bazı erkekler dudak üstünde bulunan tüyleri keserken bazıları ise bu kılların uzamasına izin vererek bıyık bırakır.

Bıyık Bırakmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bıyık bıraktığın için seni tanıyamadım.

Babamın gençken bıyık bırakmış sonra kesmiş.

Bıyık bırakmasa yakışıklı biri aslında.