Bıyık Altından Gülmek ne demek? Bıyık Altından Gülmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler bir olayı anlatmak için ya da olayların büyüklüğünü anlatmak amacı ile sürekli kullanılmaktadır. Dilimize yerleşmiş çok fazla deyim vardır. Bunların anlamları bilinmeden cümle içinde doğru bir şekilde kullanımı çok zordur. Bıyık altından gülmek ne demek? Bıyık altından gülmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
Bıyık altından gülmek deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer alır. Bu sebeple anlamını bilmek çok önemlidir. Bıyık altından gülmek deyimi ciddi bir konu ile alakalı için gülmek anlamına gelir.
Bıyık Altından Gülmek Ne Demek?
Bir kişinin zor durumda kalması ile ilgili olarak ona bunu hissettirmeden içinden gülmek, içinden o kişiyle dalga geçmek anlamına gelen bir deyimdir. Bu tarz durumların anlatılmasında çoğunlukla bu deyimden faydalanılır.
Bıyık Altından Gülmek Deyiminin Anlamı (TDK)
Kötü olan bir durumla ilgili olarak etrafındakilere belli etmeden eğlenmek, duruma gülmek ya da bu durumla dalga geçmek şeklinde açıklanabilir.
Bıyık Altından Gülmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bu olaya bıyık altından gülmen hiç hoş değil.